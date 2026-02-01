Evelio Robles asume la presidencia del Consejo Autonómico de Médicos de Extremadura

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, Evelio Robles Agüero, ha asumido la presidencia del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Extremadura, un cargo que afronta con el objetivo de reforzar la defensa de la profesión médica y contribuir a la mejora del sistema sanitario regional.

Durante el acto de toma de posesión de la nueva junta de gobierno, Robles destacó que asumir esta responsabilidad supone «un honor y una gran responsabilidad», al tiempo que subrayó la importancia de consolidar el papel de los profesionales sanitarios para garantizar una asistencia de calidad a la ciudadanía.

El nuevo presidente ha presentado una hoja de ruta basada en la colaboración entre los colegios provinciales de Badajoz y Cáceres, con el propósito de abordar de forma conjunta los principales retos que afectan al ejercicio médico en Extremadura y avanzar hacia un modelo sanitario más sostenible.

Prioridades: agresiones, relevo generacional y formación especializada

Entre las líneas estratégicas anunciadas, Robles ha señalado la necesidad de reforzar las medidas contra las agresiones a profesionales sanitarios, una problemática que continúa generando preocupación en el sector. En este sentido, ha defendido la creación del Observatorio de Agresiones y el refuerzo de la protección laboral y jurídica del colectivo médico.

Otro de los ejes de su mandato será el análisis de la demografía médica en la comunidad autónoma, con el objetivo de mejorar la planificación de recursos humanos, dar respuesta a las plazas de difícil cobertura y anticipar las necesidades asistenciales futuras.

Asimismo, el nuevo presidente ha subrayado la importancia de fortalecer la formación sanitaria especializada como herramienta para atraer y retener talento médico en Extremadura. En esta línea, ha destacado la puesta en marcha del Estatuto del Tutor, una iniciativa considerada histórica por la organización colegial para mejorar la calidad formativa del sistema MIR en la región.

Con la nueva junta de gobierno, el Consejo Autonómico de Médicos reafirma su compromiso con la defensa profesional, la mejora continua del sistema sanitario y la protección de la salud pública en Extremadura.