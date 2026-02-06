Extremadura abona 15,1 millones del Bono Social Térmico a los beneficiario pero faltan 11.000 personas no localizables

La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) ha efectuado el pago del Bono Social Térmico 2025 a más del 86% de los beneficiarios en Extremadura. En los últimos días, la entidad ha realizado 73.150 transferencias por un importe total de 15,1 millones de euros, dirigidas a hogares vulnerables para ayudarles con los gastos energéticos de calefacción, agua caliente y cocina.

Según ha informado AGENEX, unas 11.000 personas siguen pendientes de cobro por no haber facilitado todavía su número de cuenta bancaria, a las que la agencia ha previsto intentar localizar “próximamente”. La directora de AGENEX, Lidia Calderón, ha señalado que “hemos priorizado pagar cuanto antes a quienes tenían sus datos correctos, y ahora centraremos los esfuerzos en llegar al resto de beneficiarios”.

Este avance en los pagos ha llegado después de que AGENEX publicara el 30 de diciembre de 2025 el listado de personas beneficiarias del Bono Social Térmico 2025 en Extremadura, que este año ha alcanzado a 84.292 hogares de la región. La resolución de concesión de la ayuda se publicó en la edición del 24 de diciembre de 2025 del Diario Oficial de Extremadura (DOE) y contó con un presupuesto asignado de 17.399.057,68 euros. El importe de la ayuda ha oscilado entre 139,64 y 400,69 euros, en función de la zona climática y el grado de vulnerabilidad, y se ha abonado en un pago único.

Plazo de renuncia y remesas de pago

AGENEX ha recordado que, desde la publicación del listado, las personas beneficiarias han dispuesto de un plazo de diez días para ejercer su derecho a la renuncia de la ayuda. Tras ese periodo, la entidad ha comenzado a tramitar los pagos en distintas remesas por el alto volumen de transferencias.

El abono se ha realizado en el número de cuenta comunicado por las comercializadoras, salvo que la persona beneficiaria haya indicado previamente un cambio por los medios habilitados. No obstante, la agencia ha señalado que, como en años anteriores, alrededor de un 15% de los beneficiarios no ha facilitado con un IBAN informado al que poder enviarle la ayuda.

Campaña para completar los datos bancarios

AGENEX ha anunciado que pondrá en marcha una campaña informativa para contactar con las personas que continúan pendientes de cobro y ha recordado que es posible aportar el número de cuenta a través del “Formulario de datos bancarios” disponible en la web del Bono Social Térmico.

Para más información o consultas, la ciudadanía puede dirigirse al correo electrónico bst@agenex.org o llamar al teléfono 924 281 390.

Qué es el Bono Social Térmico

El Bono Social Térmico es una ayuda estatal destinada a compensar los gastos energéticos asociados a la calefacción, el agua caliente y la cocina en hogares vulnerables. Se concede de forma automática a las personas que han sido beneficiarias del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, sin necesidad de presentar solicitud.

La gestión, resolución y pago de esta ayuda en Extremadura está encomendada a AGENEX desde diciembre de 2022.