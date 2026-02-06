Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura eleva a naranja la alerta este sábado por lluvias y rachas de viento de hasta 90 km/h

El 112 activa el nivel naranja en el norte de Cáceres y en varias comarcas de Badajoz ante un episodio de precipitaciones intensas, viento fuerte y riesgo de nevadas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha elevado a nivel naranja la alerta meteorológica en distintos puntos de la región para este sábado, ante la previsión de lluvias persistentes y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región.

El norte de la provincia de Cáceres permanecerá en alerta naranja por lluvias desde las 6:00 horas del sábado hasta las 00:00 del domingo. En este periodo, la precipitación acumulada en 12 horas podría llegar a 80 litros por metro cuadrado, con los mayores registros previstos en la zona oriental de la provincia.

Por su parte, el sur de la provincia de Badajoz, junto a las comarcas de Vegas del Guadiana y Barros y Serena, estará en alerta naranja por viento entre las 8:00 y las 18:00 horas del sábado, con vientos del oeste y suroeste y rachas máximas de hasta 90 km/h.

Avisos meteorológicos este sábado en España, con Extremadura en alerta naranja

Avisos meteorológicos este sábado en España, con Extremadura en alerta naranja / Aemet

Además, el 112 mantendrá activados avisos amarillos en buena parte del territorio extremeño por lluvias, viento y nieve. En ambas provincias se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían ir acompañadas de tormentas y granizo, mientras que en zonas como Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez los acumulados podrían alcanzar los 40 litros en 12 horas.

La previsión incluye también nevadas en el norte de Cáceres, con acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas a partir de los 1.000 o 1.200 metros de altitud, así como avisos amarillos por viento en La Siberia extremeña y diversas zonas cacereñas, con rachas de hasta 70 km/h.

Recomendaciones

Ante esta situación, el 112 Extremadura ha reiterado una serie de recomendaciones de autoprotección, instando a extremar la precaución en carretera, evitar zonas inundables y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, además de mantenerse informado de la evolución del episodio meteorológico y contactar con el 112 en caso de emergencia.

