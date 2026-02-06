Extremadura lidera la revolución digital de la gestión del agua en 37 municipios

Lo digital ya no es una opción, sino una exigencia. Cuando se trata de la gestión de recursos esenciales para el ser humano lo es todavía más. El pasado miércoles, en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, se desarrolló la jornada ‘La digitalización del ciclo del agua hecha realidad’ que puso aún más de manifiesto esta necesidad que ha revolucionado el sector. Organizada Prensa Ibérica, el Periódico Extremadura, la Crónica de Badajoz y Aquanex, abordó de la mano de expertos el cambio de paradigma en la gestión de recursos hídricos que ha supuesto la puesta en marcha de DIGITALASVEGAS. Esta iniciativa está financiada por los Fondos Next GenerationEU y el Plan de Recuperación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y en ella participan Aquanex, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Mancomunidad de Vegas Altas y el Consorcio de Vegas Altas- La Serena.

Trabajadores de Aquanex: Mercedes Hinojosa Guerra, Antonio Andrades, Vicenta Gómez, Ana Isabel Nieto Fernández, Pablo Herrera Nieto, Víctor Sepúlveda González, Pablo Blanco Sánchez-Moro, Javier Durán Buenvarón, José Luis González Sánchez, Alonso Serrano Domínguez, Francisco López Piñero, Carmen Espejo González, Iván Fernández Cancho, Sandra Rubio Santos, Irene Anselmo Barranco, Carmen Osés Gordillo, Jesús Sierra de la Rosa, Álvaro Carmona y Martín González. / ANDRÉS RODRIGUEZ

El PERTE del agua

DIGITALASVEGAS es un proyecto vinculado al PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua para modernizar y digitalizar la gestión del agua (abastecimiento y saneamiento) en un conjunto de municipios de Extremadura. Su ámbito territorial abarca actuaciones en 37 municipios de las provincias de Badajoz y Cáceres.

Tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el control del ciclo del agua mediante soluciones digitales, reforzando la resiliencia ante retos climáticos y ambientales. Comprende alrededor de 69 actuaciones distribuidas en casi cuarenta municipios extremeños y tiene un presupuesto de 3,1 millones de euros de los cuales más de 2,8 millones de euros corresponden a financiación de la Unión Europea.

DIGITALASVEGAS es una iniciativa de colaboración entre entidades locales del territorio y la empresa Aquanex. No se circunscribe exclusivamente a la ‘obra civil visible’, sino que comprende mejoras en gestión, control y optimización del servicio para reducir pérdidas, ineficiencias y preservar un recurso clave.

Entrevista a fondo

Ascensión Martínez Romasanta, directora de La Crónica de Badajoz, entrevistó en profundidad a Asier Cumbreño, director de Operaciones de Aquanex y director del proyecto PERTE, quien desgranó las fortalezas y perspectivas de DIGITALASVEGAS.

Asier explicó que este es adjudicatario de la segunda convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2023. En total, son 69 actuaciones las previstas, que se distribuyen en los tipos A, B y C. Las de TIPO A son principalmente de ingeniería, planes de sequía y del ámbito sanitario, con una inversión uperior a los 955.450 euros y más del 80% de ellas finalizadas. Las B son de ejecución, más físicas, las que los ciudadanos van a poder ver, y cuya inversión de 1.187.007 euros. Finalmente, las de Tipo C se centran en la recogida de datos y las plataformas digitales para el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y la entidad gestora, con una inversión de 484.200 euros y en ejecución. Aunque está ya casi completado el 75% del proyecto, las actuaciones del Tipo C están en gran parte aún en proceso de licitación.

Asier Cumbreño explicó que DIGITALASVEGAS es el único proyecto en Extremadura en acceder a financiación europea con una empresa privada entre los beneficiarios, que va a suponer un cambio total en los servicios al ciudadano y destacó que desde el Ayuntamiento de Villanueva de La Serena y la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas han tenido siempre un gran apoyo. «Ha tenido tanto éxito que nos llamaron del Ministerio para la Transición Ecológica para impartir una ponencia sobre el mismo», dijo.

Asier recordó que el mundo del agua es cíclico y en él se pasa rápidamente de las inundaciones a la sequía: «Una realidad que hay que saber gestionar y anticiparse».

La digitalización que propone DIGITALASVEGASrepercutirá en la calidad del agua. «Estamos monitorizando y pronto tendremos datos 24 horas gracias al centro de control de Villanueva de la Serena. Es tan eficaz que las alarmas saltan directamente en los móviles de los trabajadores. Y todo eso mejora la calidad del agua y del servicio. La telelectura es la mejora que el abonado va a percibir más directamente. Si alguien se deja un grifo abierto lo va a saber al instante Incluso se puede poner una alarma sobre sus consumos», explicó.

Al final, gracias a DIGITALASVEGAS va a ser fácil identificar dónde se encuentran las averías con una gran precisión. «Todo ello se traduce en la creación de empleo. De entrada ya hay ocho puestos de trabajo dedicados al proyecto e, indirectamente, doce personas, a las que se suman las de todas las empresas colaboradoras. No es un proyecto que se va, sino que se queda. Ha generado y va a generar riqueza. DIGITALASVEGAS es la forma en que Extremadura construye su futuro del agua», concluyó.

Colaboración público-privada

Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Serena, se mostró convencida de la eficacia de la colaboración público-privada. «Las administraciones tenemos que gestionar y las empresas que aportar sus conocimientos. Aquanex gestiona el ciclo urbano del agua en gran parte de la región y en Villanueva de La Serena tiene su control regional. Cuando entras en la oficina parece un viaje al futuro, con pantallas enormes desde donde se controla cualquier punto e incidencia en el servicio. Esto ha supuesto optimizar la gestión del agua y su sostenibilidad. Tenemos que ser conscientes de la realidad del cambio climático y que vivimos en una zona donde las sequías son frecuentes y el agua es muy necesaria para la agricultura».

Añadió la edil que una forma de que estén bien gestionados los recursos es la digitalización, que debe estar al servicio de la ciudadanía. «Este PERTE repercute en que el ciudadano tenga una mejor calidad de vida. Aunque las canalizaciones bajo el suelo no se ven, detrás de ellas hay una fuerte inversión y trabajo», concluyó.

Clausura

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, fue el encargado de clausurar la jornada. Explicó que este encuentro va más allá de la simple utilización del agua. «Han permitido hacer una reflexión sobre un sector estratégico en el siglo XXI. La digitalización no es una promesa, sino una realidad tangible. Me enorgullece hablar aquí porque es una forma de certificar que los fondos europeos mejoran la vida de la gente. Se trata de mejorar la resiliencia ante el reto climático. Ofrece soluciones reales para los problemas cotidianos. Esta iniciativa no es un caso aislado. El PERTE del agua está teniendo un impacto significativo en nuestra región 70,2 millones para eficiencia, digitalización de regadíos o la construcción de la Depuradora Don Benito Villanueva de la Serena», concluyó.