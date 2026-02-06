No hay tregua en Extremadura: aviso amarillo en toda la región este sábado ante la llegada de una nueva borrasca

Tras una semana de intensas lluvias en Extremadura, la mateorología no da tregua a la región de cara a este fin de semana. Un nuevo centro de bajas presiones asociado a una borrasca Atlántica, bautizada por el servicio meteorologico portugués como Marta (la octava en lo que va de año), será el encargado de continuar con el aluvión de precipitaciones.

Este es el motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en toda la región. Concretamente, desde las 06.00 hasta las 23.00 horas. En todas las zonas, los avisos contemplan lluvias persistentes (40 litros por metro cuadrado en 12 horas), vientos moderados (entre 70 y 80 kilómetros por hora, dependiendo de la zona) y probabilidad de tormenta y granizo. Además, en el norte de la provincia de Cáceres el aviso se activa también por nieve. Se prevé una acumulación de 5 centímetros en 24 horas.

Las consecuencias de la borrasca Leonardo

Este viernes, la región sigue pendiente de los efectos de la borrasca Leonardo, por la que todavía se mantiene la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región. Alrededor de un millar de extremeños siguen desalojados y hasta una veintena de carreteras permanecen cortadas.

Además, la cuenca del Tajo tiene 25 presas aliviando agua, once de las cuales están en Extremadura (siete en umbral rojo), y además 20 tramos de ríos, de los que siete están en la provincia cacereña, se encuentran todavía esta mañana a su máximo nivel. Esta cuenca abrió las compuertas de hasta 15 presas ayer en la provincia de Cáceres y hoy se mantienen desembalsando once, entre ellos uno de los más grandes de España, el embalse de Alcántara. Además, están aliviando las presas de Cedillo, Guijo de Granadilla, Rosarito, Valdeobispo, Jerte, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata, Salor y Villar de Plasencia.

Por otro lado, la crecida del Guadiana ha inundado la isla de Mérida y parte de los paseos y parques a su paso por Badajoz. El río Jerte, a su paso por Plasencia, se ha desbordado en la zona de La Chopera, donde este jueves, tuvo que ser evacuado el camping debido a una inundación.