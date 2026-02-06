La Junta abrirá los cursos para funcionarios a ciudadanos interesados cuando queden plazas vacantes

La Junta de Extremadura abrirá los cursos de formación para empleados públicos a ciudadanos interesados cuando queden plazas vacantes. Es una de las principales novedades del Plan de Formación 2026 de la Escuela de Administración Pública de Extremadura (EAPEx), que ofrecerá más de 300 acciones formativas agrupadas en 35 áreas vinculadas a los procedimientos de provisión de puestos.

De este modo, cualquier ciudadano interesado podrá inscribirse en los cursos que no completen plazas destinadas a empleados públicos, con la consideración de oyente, sin necesidad de pertenecer a la Administración. La medida busca aprovechar al máximo la oferta formativa y ampliar el acceso al conocimiento generado desde la escuela.

El plan ha sido presentado este jueves por la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, junto a la directora de la EAPEx, Norma Becerra, quienes han destacado que se trata de un programa "vivo y dinámico", cuya inscripción permanecerá abierta durante todo el año.

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, junto a la directora de la Escuela de Administración Pública, Norma Becerra, presentan el plan de formación de la escuela / EUROPA PRESS

Orientar la carrera profesional

La organización de los cursos por áreas formativas constituye otra de las novedades del plan, con el objetivo de orientar la carrera profesional de los cerca de 18.000 empleados públicos de la Administración General hacia ámbitos concretos de especialización de cara a su promoción laboral.

Según ha explicado Manzano, esta estructura permitirá a los trabajadores planificar mejor su itinerario formativo y vincular la formación recibida a los procesos de provisión de puestos: por ejemplo, sabrán de antemano si un curso puntúa o no para un concurso de méritos.

Más cursos y más demanda

La consejera ha puesto en valor el impulso dado en los últimos años a la Escuela de Administración Pública, un crecimiento que, según ha señalado, ha venido respaldado por la participación de los empleados públicos. En 2025 se han impartido 312 cursos, frente a los 262 de 2024 y los 202 de 2023.

Este aumento también se ha reflejado en el número de solicitudes, que ha alcanzado las 58.068 en 2025, frente a las 38.467 registradas el año anterior.

Nuevas áreas y formación práctica

La oferta formativa de 2026 incorpora más de 70 actividades nuevas y mantiene aquellas que han recibido una mejor valoración por parte del personal, especialmente las relacionadas con liderazgo, inteligencia artificial, salud mental y mentorías del Proyecto Relevex, en el que empleados jubilados o próximos a jubilarse transmiten su experiencia a las nuevas generaciones.

Asimismo, Manzano ha subrayado que el carácter flexible del plan permitirá repetir actividades en función de la demanda, evitando que algunos trabajadores queden sin acceso a la formación. También ha destacado que el personal fijo discontinuo en periodo de inactividad podrá participar en las acciones formativas y que se ha reforzado la formación práctica para los puestos de los subgrupos C1 y C2, atendiendo así una "demanda histórica" del colectivo.