Temporal

La Junta advierte de posibles inundaciones con el Guadiana en máximos y una nueva borrasca mañana y llama a la prudencia tras un rescate en helicóptero

Un comité técnico de la Junta y la Diputación de Badajoz evaluará la ladera del Castillo de Burguillos del Cerro, ante el riesgo de colapso y posibles afecciones

Los vecinos de Valuengo y La Bazana pueden regresar hoy a sus casas pero con el previso de evacuación ante la situación "muy complicada" que se espera este sábado

Fotogalería | Así ha quedado Badajoz tras la subida del caudal del río Guadiana

Fotogalería | Así ha quedado Badajoz tras la subida del caudal del río Guadiana. / Santi García

Guadalupe Moral

Cáceres

Los temporales están dando una tregua este viernes, pero Extremadura está en situación "límite" y mañana sábado se avecina una nueva borrasca que pone en alerta amarilla a toda la comunidad, ha advertido este mediodía el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista tras una nueva reunión del CECOP, que ha decidido mantener la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex) y la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncaex).

La concatenación de distintas borrascas y el paso de 'Leonardo' este jueves ha elevado el nivel hidrológico de las cuencas de forma "inusual", especialmente en la cuenca del Guadiana, que ha recogido 6.000 metros cúbicos por segundo durante la jornada de ayer. "Son cifras brutales; ha llovido un 130% de media más que en el mismo mes del año anterior", ha destacado Bautista.

Por esta razón, el consejero ha advertido que los desembalses van a seguir produciéndose con el objetivo de aliviar las presas de cara a las intensas lluvias que se esperan mañana en toda la comunidad y ha pedido a la población "prudencia y sentido común" porque mañana llega otra situación "muy complicada", "que la gente no caiga en una sensación de falsa seguridad hoy".

Vídeo | Estado actual del embalse de Alcántara

José Ignacio Verdejo Granado

Evacuaciones y avisos por riesgo extremo

Por ello, desde la administración regional se va a comunicar a todas aquellas poblaciones que tienen zonas de riesgo extremo o alto de inundación al objeto de que sus vecinos estén advertidos de que están en "un preaviso de evacuación para que tomen las decisiones que consideren con respecto a la protección de sus bienes, viviendas, empresas e infraestructuras".

Como ejemplo de imprudencia, ha desvelado que un helicóptero del Infoex ha tenido que rescatar esta mañana a un hombre que se quedó atrapado ayer con su vehículo entre los badenes, el de Enterríos y Valdivia. La directora del 112, Marisol Ponce, y el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, han estado en contacto "durante toda la noche con esta persona para ver de qué manera" podían rescatarla, lo que ha sido "imposible" durante la noche por el estado del caudal y el rescate se ha producido esta mañana.

A pesar de la tregua de este viernes, continúan evacuados los vecinos de la urbanización de La Isleta de Coria, casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, Rincón de Caya, Mengabril y Medellín, así como diversas casas de Burguillos del Cerro y permanece una autorización desde ayer para la evacuación inmediata de la parte baja de Dehesilla de Calamón y Los Lebratos en la ciudad de Badajoz.

Video | La Guardia Civil continúa con el dispositivo de seguridad en La Isleta de Coria

G. C.

Una tregua para volver a casa

La buena noticia es que tras el desalojo de ayer por riesgo de inundaciones, los vecinos de Valuengo y La Bazana, en torno a 800, pueden regresar a sus casas este viernes con un preaviso de evacuación "que podría producirse en cualquier momento". Tras un nuevo informe de la presa de Valuengo se considera que en este momento "hay suficiente margen como para que estos vecinos puedan volver a sus casas con un preaviso de evacuación que con alta probabilidad podría ocurrir en la tarde de mañana", ha dicho Bautista.

Otras de las preocupaciones en medio del temporal es la ladera del Castillo de Burguillos del Cerro, por lo que se ha decidido constituir un comité técnico con distintos especialistas de la Junta y la Diputación de Badajoz para realizar un informe de la situación, ya que "preocupa mucho el colapso de la misma y la afección que pueda tener a bienes y fundamentalmente a personas".

Vídeo | El río se desborda en La Chopera de Plasencia y el camping recupera la 'normalidad'

Foto: Toni Gudiel

Fuertes lluvias y viento y nieve este sábado

Para este sábado, se activarán tres alertas amarillas, entre ellas una por lluvias en toda Extremadura, con una precipitación acumulada en una hora de 15 mm y en 12 horas de 40 mm desde las 6:00 de mañana hasta las 0:00 horas del día siguiente; y por viento en toda la región con rachas máximas de 80 km/h desde las 8:00 de mañana hasta las 18:00 horas del domingo.

Habrá además una alerta amarilla por nieve en la zona norte de la provincia de Cáceres desde las 11:00 horas de mañana hasta las 0:00 horas del día 8 de febrero.

