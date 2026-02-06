Once presas del Tajo están aliviando agua y 7 tramos de ríos continúan en su máximo nivel

La cuenca del Tajo tiene en la mañana de este viernes 25 presas aliviando agua, once de las cuales están en Extremadura (siete en umbral rojo), y además 20 tramos de ríos, de los que siete están en la provincia cacereña, se encuentran todavía esta mañana a su máximo nivel tras las precipitaciones caídas durante la borrasca 'Leonardo'.

La cuenca abrió las compuertas de hasta 15 presas ayer en la provincia de Cáceres y hoy se mantienen desembalsando once, entre ellos el más grande de esta zona hidrográfica en Extremadura y uno de los mayores de España, la presa de Alcántara. Los once son:

-Alcántara - 2.800 m³/s

-Cedillo - 3.900 m³/s

-Guijo de Granadilla - 200 m³/s

-Rosarito - 470 m³/s

-Valdeobispo - 400 m³/s

-Jerte - 200 m³/s

-Borbollón - m³/s

-Árrago - 100 m³/s

-Rivera de Gata - 60 m³/s

-Salor - 45 m³/s

-Villar de Plasencia - 1,5 m³/s

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) destaca que ha disminuido el desembalse de la presa de Cedillo hacia Portugal en las últimas horas. Esta presa, propiedad de Iberdrola, está soltando 3.900 metros cúbicos por segundo (m³/s) "con tendencia descendente", señala en una nota de prensa.

La situación en los ríos de la cuenca cacereña

En cuanto a la situación de los ríos, según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la GHT, hay siete estaciones que alcanzan el aforo máximo y se sitúan en el umbral rojo ante el riesgo de desbordamientos son:

-Jerte en Galisteo

-Árrago en Huélaga

-Salor en Membrío

-Tiétar en Valverde de la Vera-Losar

-Tiétar en Casatejada Jaraíz-Bazagona

-Alagón en Coria

-Pozo del Rey

El nivel rojo se refiere a una situación hidrológica de peligro, con una alta probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y cortes de vías de comunicación. Por ello, las confedereaciones recomiendan refozar las medidas de protección, evitar acercarse a los cauces de los ríos como alimentar desplazamientos innecesarios y seguir indicaciones de los servicios de emergencia.

Además, en nivel naranja, que alerta de una situación "potencialmente peligrosa", se sitúa una sola estación de aforo en Piedras Albas, y hay otros siete tramos con nivel amarillo, que indican niveles o caudales superiores a los habituales que pueden derivar también en una situación de peligro. Son: la Garganta Jaranza en Jaraíz de la Vera, Los Ángeles en Casar de Palomero, el Ambroz en el Villar, el Jerte en el Torno, R. Gata en Moraleja, Bronco en Montehermoso y Almonte en Molino Buitrera.