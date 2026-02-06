El PP designa senador autonómico a Laureano León: el pacto con Vox no avanza

El portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Julía, ha propuesto este viernes como senador autonómico al presidente provincial del Partido Popular de Cáceres, Laureano León. De esta forma, el PP ha rehusado ceder de nuevo su senador a Vox, como ya hicieran en 2023 como una de las 60 medidas del pacto de gobierno, permitiendo la entrada de Ángel Pelayo Gordillo en la Cámara Alta.

Sobre este asunto se había pronunciado esta mañana el portavoz de Vox en el Parlamento extremeño, Óscar Fernández, quien ha reconocido que a su partido le hubiera "encantado" que Gordillo continuase en el puesto de senadoa, si bien había dejado en el aire esta cuestión: "El PP sabrá". La Junta de Portavoces acordó que la Asamblea designará dos senadores autonómicos, uno del PP y otro del PSOE.

Propuesta del PSOE

Por su parte, el PSOE ha elevado la propuesta de Manuel Borrego, secretario general de los socialistas pacenses desde marzo del pasado año. Desde 2019 es alcalde de Valverde de Leganés. Por incompatibilidad de cargos, Borrego dejará su escaño en el Parlamento extremeño, el cual será ocupado por la pacense Justa Núñez Chaparro.

En declaraciones a los medios, la portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha advertido de que la propuesta del PP "podría cambiar" hasta la celebración del pleno de ratificación de los senadores, pues, según ha recordado, PP y Vox "siguen negociando" un acuerdo de gobernabilidad en el que una de las piezas podría ser dicho cargo de senador por designación autonómica.

En este sentido, la socialista ha dado a conocer que el PP ha concedido varias Secretarías en las distintas comisiones parlamentarias a Vox, lo que a su juicio refleja que hay pequeños acuerdos, aunque ambos partidos "escenifiquen" que no existe diálogo.