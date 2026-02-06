Vox niega que exista acuerdo con el PP extremeño en la ronda previa a la investidura

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha recibido este viernes al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, en el marco de la ronda de consultas con los grupos para proponer candidato a la Presidencia de la Junta, y ha reiterado que convocará el pleno de investidura el próximo martes con horizonte al 3 de marzo. Su decisión es firme, pese a que Fernández le ha trasladado que, a día de hoy, no apoyarán la candidatura de María Guardiola. "No hay ningún acuerdo con el PP, ni en todo ni en una ínfima parte", ha subrayado.

A su salida del encuentro, el portavoz ha señalado que si el PP les llama, como en otras ocasiones, acudirán “encantados” y con voluntad de acuerdo, pero ha asegurado que no ha habido más reuniones porque no les han llamado. Sobre el contenido de la negociación, ha evitado entrar en detalles por una cuestión de “respeto” al proceso. En lugar de enumerar medidas concretas, ha afirmado que todo lo que VOX está pidiendo o defendería en un acuerdo ya se conoce, pues está recogido en su “periplo parlamentario” de los últimos dos años y medio.

'Negro sobre blanco'

A preguntas sobre por qué no publican documentos o muestran el contenido de sus propuestas, como les han instado del PP, Fernández ha respondido que harán públicos los documentos cuando ellos crean conveniente, pero ha reiterado que no hace falta “imaginación”, porque “está puesto negro sobre blanco” en lo defendido durante la legislatura en el Parlamento extremeño. De esta forma, ha presentado el “programa” negociador de Vox como algo ya conocido y coherente con su discurso habitual, tanto en Extremadura "como en otros territorios".

En este sentido, ha indicado que no hay un “escollo” concreto, en cuestiones como género, migración o financiación, porque el problema es global: “No hay acuerdo, ni parcial, ni en porcentaje”. Ha rechazado la idea del “95%” de acuerdo del PP y ha dicho que "esto no va de matemáticas, sino de política". "No vale lo mismo una Coca-Cola en un supermercado de la cadena Día que una Coca-Cola en un concierto de los Rolling Stone", ha puesto como ejemplo para justificar que, aunque el PP hable de un altísimo porcentaje de coincidencias, una o dos cuestiones pueden valer “mucho” políticamente y bloquearlo todo.

En su intervención, Fernández ha reiterado que hoy no apoyan a Guardiola porque no hay acuerdo, aunque ha insistido en que sí hay voluntad de llegar a él para formar Gobierno y evitar una repetición electoral. Asimismo, el parlamentario de la formación de Santiago Abascal ha recalcado que Vox ya ha presentado una propuesta al PP y ha planteado que lo razonable sería que el PP aceptara esa propuesta o, al menos, negociara “de manera seria” sobre su marco. En contraste, ha calificado la “contrapropuesta” del PP como "un insulto".

Designación del senador

Con respecto a la designación del senador autonómico, cuyo plazo para registrarlo concluye este viernes y aún se desconoce si el PP cedería su puesto a Vox (como hiciera en 2023), Fernández ha reconocido que a su partido le hubiera "encantado" que Ángel Pelayo Gordillo continuase en el puesto, pero que "el PP sabrá", por lo que ha dejado en el aire la cuestión. Por el momento, desde el PP no han querido dar a conocer el nombre de su representante para la Cámara Alta. La Junta de Portavoces acordó que la Asamblea designará dos senadores autonómicos, uno del PP y otro del PSOE.

Teléfono Sánchez

En otro orden de cosas, Fernández ha criticado a Guardiola por "haberle cogido el teléfono" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ayer llamó a la presidenta extremeña en funciones para interesarse por los efectos del temporal. "Nosotros no le hubiéramos cogido el teléfono", ha dicho.

Naharro confía en un acuerdo

Por su parte, el presidente de la Asamblea ha asegurado que, mientras "quede tiempo", el acuerdo para elegir presidenta a Guardiola es "posible", ya que desde Vox le han trasladado que "hay voluntad de seguir dialogando". "Por lo tanto, como queda plazo aún, yo sigo insistiendo en lo que insistí ayer y en lo que voy a insistir todos los días, en que los grupos parlamentarios se sienten, que hablen y que intenten llegar a acuerdos en lo que los une, por el bien de los extremeños y por el bien de Extremadura", ha aseverado.

Naharro ha recalcado que es el momento de "abandonar posiciones de máximos" y centarse cada grupo parlamentario en lo que les "va uniendo". "Hay que seguir hablando y hay que seguir negociando para llegar a un acuerdo que permita dar estabilidad a esta tierra", ha manifestado. Finalmente, ha insistido en que el martes, día 10, habrá un candidato de cara la investidura como jefe del Ejecutivo regional y ha aludido a que, tras esa propuesta "también hay otro plazo para convocar el pleno".