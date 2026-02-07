Cómo solicitar las ayudas a la modernización empresarial en Extremadura

La Dirección General de Empresa ha programado para el próximo 10 de febrero un webinar informativo dirigido a autónomos, pymes y profesionales que asesoran a empresas, así como a consultorías, gestorías o ingenierías, interesados en conocer las ayudas para la modernización empresarial.

La sesión online, prevista a partir de las 9:30 horas, explicará cómo acceder a subvenciones de hasta el 50% para inversiones comprendidas entre 1.000 y 25.000 euros, destinadas a la adquisición de maquinaria, herramientas y bienes de equipo con el objetivo de mejorar la productividad, la capacidad productiva y la innovación de los negocios en Extremadura.

| / |

Ponencia y contenido práctico

El webinar lo impartirá la directora general de Empresa, Celina Pérez Casado, quien abordará de manera práctica las actuaciones subvencionables, la cuantía de las ayudas, los requisitos necesarios y el procedimiento de tramitación y solicitud.

Durante la sesión se presentarán ejemplos concretos de inversiones subvencionables, entre ellas maquinaria para impresión 3D, equipamiento industrial para el aumento de la producción, hornos tecnológicamente avanzados, sistemas de marcaje y trazabilidad, equipamiento para talleres y construcción, así como equipos tecnológicos para centros sanitarios y de medicina estética.

Con esta iniciativa, la administración regional refuerza "su compromiso con el impulso a la modernización del tejido empresarial, facilitando información práctica y accesible para que las empresas extremeñas puedan aprovechar estas ayudas y mejorar su competitividad".