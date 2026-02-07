Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Programa de Fademur

Arrancan los cursos para formar en los municipios extremeños a mujeres en tareas sociosanitarias

Tienen como objetivo impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral

Una camarera atiende a en la terraza de un establecimiento hostelero.

Una camarera atiende a en la terraza de un establecimiento hostelero. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

Mérida

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Extremadura (Fademur Extremadura) pone en marcha una nueva edición del programa ‘Servicios de proximidad, un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para mujeres en el medio rural’, cuyo objetivo es impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral. Además, esta formación pretende dar respuesta a la creciente demanda de servicios de proximidad para personas mayores y dependientes que residen en el ámbito rural.

Con esta iniciativa, Fademur Extremadura busca también fomentar la creación de proyectos de economía social a través del cooperativismo en la región, ofreciendo a las participantes la posibilidad de crear su propia empresa al tiempo que adquieren la cualificación y capacitación necesarias para cubrir nuevos nichos de empleo.

Los talleres

Uno de los talleres programados se celebrará el próximo miércoles, 11 de febrero, en La Albuera, junto al proyecto Escala ‘Sabor y Arte La Albuera’, centrado en la especialidad de operaciones básicas de cocina y bar. La actividad se desarrollará de 11.00 a 14.00 horas en las instalaciones del proyecto Escala.

Desde la Federación destacan que estos cursos “suponen una oportunidad de empleo para las mujeres del medio rural, a quienes les ofrecemos la formación necesaria para acceder a un trabajo relacionado con los cuidados, remunerado y visibilizado”. En este sentido, Fademur proporciona la cualificación necesaria para acceder a estos empleos, incentivando siempre el espíritu emprendedor de las mujeres participantes.

Noticias relacionadas y más

El programa ‘Servicios de proximidad, un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para mujeres en el medio rural’ se ha puesto en marcha gracias a la convocatoria de programas IRPF 2025/2026 de la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia, dependiente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
  3. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  4. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  5. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  6. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  7. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
  8. Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas

Extremadura activa dos campañas solidarias con el pueblo saharaui: fechas clave y cómo colaborar

Extremadura activa dos campañas solidarias con el pueblo saharaui: fechas clave y cómo colaborar

Los agricultores extremeños protestarán ante La Moncloa..., pero a más de dos kilómetros de Sánchez

Los agricultores extremeños protestarán ante La Moncloa..., pero a más de dos kilómetros de Sánchez

Cómo solicitar las ayudas a la modernización empresarial en Extremadura

Cómo solicitar las ayudas a la modernización empresarial en Extremadura

Arrancan los cursos para formar en los municipios extremeños a mujeres en tareas sociosanitarias

Arrancan los cursos para formar en los municipios extremeños a mujeres en tareas sociosanitarias

Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento

Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento

José Ramón Ruiz Torres: "Un relevo planificado aporta estabilidad a la familia y seguridad a la empresa"

En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

Expertos extremeños, sobre la prohibición de redes a menores de 16: "Se va a agudizar la frustración"

Expertos extremeños, sobre la prohibición de redes a menores de 16: "Se va a agudizar la frustración"
Tracking Pixel Contents