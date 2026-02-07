Arrancan los cursos para formar en los municipios extremeños a mujeres en tareas sociosanitarias

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Extremadura (Fademur Extremadura) pone en marcha una nueva edición del programa ‘Servicios de proximidad, un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para mujeres en el medio rural’, cuyo objetivo es impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral. Además, esta formación pretende dar respuesta a la creciente demanda de servicios de proximidad para personas mayores y dependientes que residen en el ámbito rural.

Con esta iniciativa, Fademur Extremadura busca también fomentar la creación de proyectos de economía social a través del cooperativismo en la región, ofreciendo a las participantes la posibilidad de crear su propia empresa al tiempo que adquieren la cualificación y capacitación necesarias para cubrir nuevos nichos de empleo.

Los talleres

Uno de los talleres programados se celebrará el próximo miércoles, 11 de febrero, en La Albuera, junto al proyecto Escala ‘Sabor y Arte La Albuera’, centrado en la especialidad de operaciones básicas de cocina y bar. La actividad se desarrollará de 11.00 a 14.00 horas en las instalaciones del proyecto Escala.

Desde la Federación destacan que estos cursos “suponen una oportunidad de empleo para las mujeres del medio rural, a quienes les ofrecemos la formación necesaria para acceder a un trabajo relacionado con los cuidados, remunerado y visibilizado”. En este sentido, Fademur proporciona la cualificación necesaria para acceder a estos empleos, incentivando siempre el espíritu emprendedor de las mujeres participantes.

El programa ‘Servicios de proximidad, un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para mujeres en el medio rural’ se ha puesto en marcha gracias a la convocatoria de programas IRPF 2025/2026 de la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia, dependiente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.