La Guardia Civil intensifica el control de cauces y carreteras en Cáceres ante las inundaciones

La llegada de la borrasca Marta a Extremadura ha obligado este sábado a intensificar el dispositivo de vigilancia y seguridad en distintos puntos de la provincia de Cáceres. Efectivos de la Guardia Civil están desplegados en labores de control de cauces, ríos, pantanos, carreteras y zonas inundables, además de participar en tareas de auxilio y apoyo a vecinos afectados por las fuertes lluvias.

Una de las intervenciones más destacadas de la jornada ha sido la asistencia prestada a la propietaria de una vivienda en la urbanización La Isleta, en Coria, para que pudiera abandonar el inmueble con seguridad ante la situación de inundación existente. Cabe recordar que en la reunción delCentro de Coordinación Operativa (Cecop), se ha acordado mantener el desalojo de cerca de 50 viviendas, que se activó el jueves tras la crecida del río Alagón. Además, agentes han acompañado a varios residentes para facilitar la retirada de enseres personales y productos de primera necesidad, en una franja horaria comprendida entre las 10.00 y las 13.30 horas.

Cortes, accesos y puentes

El operativo se completa con el corte y control de accesos en zonas sensibles, así como la supervisión del estado de puentes y vías de comunicación. Entre los puntos con presencia preventiva de patrullas figuran el acceso a la pedanía de Las Casillas, en Valencia de Alcántara, y la urbanización Cuartos de Baños, en el término municipal de Cáceres. Según señalan desde el cuerpo, estas actuaciones buscan garantizar la seguridad y evitar riesgos derivados del aumento de caudal y posibles inundaciones.

También se mantiene el seguimiento en infraestructuras y enclaves sensibles, como el puente de Alcántara, además de la vigilancia en áreas que podrían verse afectadas por el desembalse de varios pantanos de la provincia, con control del incremento del caudal y de las posibles afecciones en márgenes y cauces.

Asimismo, los agentes supervisan la situación en la carretera EX-119, a la altura del puente entre Jarandilla de la Vera y Talayuela, sobre el río Tiétar, para prevenir riesgos por el aumento del caudal. Por último, la Guardia Civil subraya que se trata de medidas preventivas para anticipar riesgos, regular accesos y asegurar la protección de la población ante la evolución del episodio de lluvias.