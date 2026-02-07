Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Extremadura mantiene activados los planes PLATERCAEX e INUNCAEX y las evacuaciones vigentes

El 112 Extremadura ha gestionado este sábado 1.819 llamadas y 385 incidentes, de los cuales 108 estuvieron relacionados con la borrasca Marta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, preside el Cecop en la noche de este sábado.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, preside el Cecop en la noche de este sábado. / Juntaex

La Junta de Extremadura mantiene la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

También se mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX) para toda la región, en base a los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas.

Así se ha decidido en la sexta reunión del CECOP de este sábado, 7 de febrero, que ha presidido la presidenta de la Junta, María Guardiola, y en la cual también han participado los alcaldes de los municipios de Badajoz, Coria, Jerez de los Caballeros, Moraleja, Medellín, Burgillos del Cerro, Madrigalejo, Montijo y Barbaño.

Evacuaciones vigentes

Durante la reunión se ha decidido mantener las evacuaciones ya vigentes en Burguillos del Cerro; viviendas unifamiliares en el camino de Rincón de Caya, las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz; la urbanización La Isleta, en Coria; casas aisladas de Mengabril y Medellín.

Ayto. Badajoz

Asimismo, se ha informado sobre el desalojo voluntario para las poblaciones de Novelda, Sagrajas y Gévora, donde se ha instalado un dispositivo médico extraordinario y Cruz Roja ha desplegado cuatro ambulancias y cuatro vehículos de transporte adaptados, además de 33 voluntarios en el terreno para evacuar a las personas que así lo precisen en dichas pedanías de Badajoz.

Respecto a la población de Valuengo y La Bazana, que ya regresó a sus domicilios ayer, se recuerda el preaviso de evacuación, que podría ser en cualquier hora de la noche.

Fotogalería | Imágenes del temporal en Badajoz, este sábado /

En relación con las ovejas que se han quedado aisladas perimetralmente por el agua, se ha informado que se ha realizado una valoración y no ha podido ser posible la evacuación de los animales, según los bomberos. Se ha solicitado que a los grupos intervinientes que mañana a primera hora del día se vuelva a realizar una valoración para encontrar una solución entre todos ante la angustia que está viviendo la familia propietaria, al ser su medio de vida.

Diputación de Cáceres

Predicción meteorológica

Para este domingo no hay previsión de alertas meteorológicas ya que los chubascos irán perdiendo intensidad durante la mañana; las nevadas, por encima de 1.000-1.200 metros, en el norte de la provincia de Cáceres irán remitiendo. A lo largo de la tarde, un nuevo sistema frontal dará lugar a chubascos que se irán extendiendo desde el oeste, en principio de intensidad débil o moderada.

El 112 Extremadura ha gestionado desde las 00.00 hasta 20.00 horas de este sábado un total de 1.819 llamadas y 385 incidentes, de los cuales 108 relacionados directamente con la borrasca Marta a su paso por Extremadura, según ha informado el gobierno regional en nota de prensa.

