Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento

Las intensas lluvias y el fuerte viento asociados al temporal que afecta este sábado a Extremadura mantienen el corte de varias carreteras en distintos puntos de la región, coincidiendo con la elevación a nivel naranja de la alerta meteorológica y la activación de la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAEX) en toda la comunidad.

Según ha actualizado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, las precipitaciones persistentes y las rachas de viento, que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, obligan a cerrar al tráfico varias vías, principalmente por acumulación de agua, crecidas de arroyos y condiciones adversas para la circulación.

Fotogalería | Así ha quedado Badajoz tras la subida del caudal del río Guadiana. / Santi García

En la provincia de Badajoz, permanecen cortadas la BA-139, entre Táliga y la EX-107; la BA-142, de Valdetorres a la EX-105; la BA-162, de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia; la EX-106, entre los puntos kilométricos 15 y 19, en el tramo Miajadas–Don Benito; y la BA-074, entre Granja de Torrehermosa y la Aldea de Cuenca, en el límite con la provincia de Córdoba.

Cáceres

Por su parte, en la provincia de Cáceres se encuentran cortadas la CC-146, desde la EX-117 hasta el límite con Portugal por Zarza la Mayor; la CC-437, entre la EX-118 y el Pico Villuercas, del kilómetro 0 al 10,800; y la CC-157, en su inicio, entre los kilómetros 0 y 0,300.

El episodio meteorológico mantiene al norte de la provincia de Cáceres en alerta naranja por lluvias desde las 6:00 horas del sábado hasta la medianoche del domingo, con acumulados que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en la zona oriental. Asimismo, el sur de Badajoz, junto a las comarcas de Vegas del Guadiana y Barros y Serena, se encuentra en alerta naranja por viento entre las 8:00 y las 18:00 horas.

Además, buena parte del territorio extremeño continúa bajo avisos amarillos por lluvias, viento y nieve, con previsiones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, tormentas localmente acompañadas de granizo y acumulados de hasta 40 litros en 12 horas en zonas como Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez.

Desde el 112 se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carretera y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante la evolución del temporal.