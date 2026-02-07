Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Efectos del temporal

En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

Este sábado llega un nuevo frente que mantendrá a gran parte de la región en alerta por lluvias, viento y nieve

Situación del Puente de la Autonomía sobre el río Guadiana a su paso por Badajoz en el temporal

Situación del Puente de la Autonomía sobre el río Guadiana a su paso por Badajoz en el temporal / EUROPA PRESS

Lola Luceño Barrantes

Laura Alcázar

Rebeca Porras

Extremadura encara un sábado con alerta naranja en gran parte de su territorio ante la entrada de una nueva borrasca, Marta. La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  2. Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
  3. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  4. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  5. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  6. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  7. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  8. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando

En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

Expertos extremeños, sobre la prohibición de redes a menores de 16: "Se va a agudizar la frustración"

Expertos extremeños, sobre la prohibición de redes a menores de 16: "Se va a agudizar la frustración"

La borrasca Marta irrumpe con fuerza y pone a Extremadura en alerta naranja

La borrasca Marta irrumpe con fuerza y pone a Extremadura en alerta naranja

Extremadura destina 7 millones de euros a la formación de trabajadores en transportes, comercio y sanidad

José Ramón Ruiz Torres: "Un relevo planificado aporta estabilidad a la familia y seguridad a la empresa"

José Ramón Ruiz Torres: «un relevo planificado aporta estabilidad a la familia y seguridad a la empresa»

José Ramón Ruiz Torres: «un relevo planificado aporta estabilidad a la familia y seguridad a la empresa»

Extremadura paga 15,1 millones del Bono Social Térmico a los beneficiario, pero faltan 11.000 personas no localizables

Extremadura paga 15,1 millones del Bono Social Térmico a los beneficiario, pero faltan 11.000 personas no localizables

Extremadura eleva a naranja la alerta este sábado por lluvias y rachas de viento de hasta 90 km/h

Extremadura eleva a naranja la alerta este sábado por lluvias y rachas de viento de hasta 90 km/h
Tracking Pixel Contents