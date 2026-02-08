Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas de España en un sábado muy adverso

La provincia de Cáceres vuelve a situarse en el foco del mapa del tiempo durante el paso de la borrasca Marta, con cuatro municipios entre los diez más lluviosos de España. Ha sido este sábado, en una jornada de alerta naranja marcada por las precipitaciones persistentes, el viento fuerte y la activación de los planes de emergencia en Extremadura.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Grazalema (Cádiz) lideró el ranking nacional con 82,4 litros por metro cuadrado, seguida de Ceuta (59 litros) y Puerto del Pico (Ávila), donde se recogieron 53,6 litros. En cuarta posición aparece Guadalupe, con 52,8 litros, encabezando el bloque de localidades cacereñas más afectadas por las lluvias.

Junto a Guadalupe, también destacan Hervás (52 litros), Nuñomoral (49 litros) y Madrigal de la Vera (46,8 litros), lo que confirma la incidencia de la borrasca en el norte de la provincia. El listado lo completan municipios de Andalucía como Cortes de la Frontera y Alpandeire (Málaga) y Cazalla de la Sierra (Sevilla).

El temporal dejó también rachas de viento muy intensas en numerosos puntos del país. La más fuerte se registró en Güeñes (Bizkaia), con 174 kilómetros por hora, seguida de estaciones de alta montaña en Sierra Nevada y los Picos de Europa.

En Extremadura, una de las rachas más significativas se produjo en Almendralejo, donde el viento alcanzó los 97 kilómetros por hora, situando a la localidad entre las diez con mayor intensidad de la jornada a nivel nacional.

Reunión del CECOP

La Junta de Extremadura decidía este sábado mantener activados los planes PLATERCAEX e INUNCAEX, así como las evacuaciones vigentes en distintos puntos de la región. Solo durante este sábado, el 112 Extremadura gestionó 1.819 llamadas y 385 incidentes, de los cuales 108 estuvieron relacionados directamente con la borrasca Marta.

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla / EL PERIÓDICO

Se decidió mantener las evacuaciones en Burguillos del Cerro, así como en viviendas unifamiliares del camino del Rincón de Caya, casas aisladas de Gévora y Valdebótoa (Badajoz), la urbanización La Isleta, en Coria, y viviendas aisladas de Mengabril y Medellín. Además, se informó del desalojo voluntario en las poblaciones de Novelda, Sagrajas y Gévora, donde se desplegó un dispositivo médico.

Cruz Roja movilizó cuatro ambulancias, cuatro vehículos de transporte adaptados y 33 voluntarios, para atender y evacuar a las personas que lo necesiten en estas pedanías de Badajoz. En cuanto a Valuengo y La Bazana, cuyos vecinos regresaron a sus domicilios el viernes, se mantenía un preaviso de evacuación.

En Badajoz capital, su alcalde, Ignacio Gragera, alertaba a medianoche de la crecida del Calamón y el Rivillas por el crecimiento del cauce. El regidor pedía prudencia y se mantenía en contacto con vecinos de las zonas afectadas.

Predicción

De cara a esta jornada de domingo, la previsión meteorológica apunta a un día sin avisos, aunque todavía inestable. Se esperan intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos, con precipitaciones débiles, que podrían ser localmente moderadas y generalizadas al final del día. La cota de nieve se situará entre 900 y 1.200 metros, subiendo progresivamente por la tarde.

Las temperaturas permanecerán sin cambios, salvo un moderado ascenso de las máximas en el extremo norte, mientras que el viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado, con alguna racha fuerte, lo que aconseja mantener la prudencia pese a la mejora prevista.