Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Temporal

Extremadura recupera este lunes las clases y hay dos rutas de transporte escolar afectadas

La CC-425 (Navezuelas) y la CC-223 (Hervás) aún no están operativas

Un autobús escolar en ruta.

Un autobús escolar en ruta. / Efe

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Extremadura recupera este lunes la normalidad en el conjunto de su sistema educativo, después de que los borrascas de los últimos días obligaran a suspender las clases en varios centros, principalmente en la provincia de Cáceres. Tal y como ya se ha avanzado, el la Junta tomó la decisión este domingo por la mañana, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y, posteriormente, se le ha notificado a los equipos directivos de los centros educativas y a las familias, a través de la plataforma Rayuela.

Según ha informado esta tarde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, también han sido notifcadas las empresas de transporte escolar, sindicatos, así como las asociaciones de madres y padres de alumnos. Asimismo, se ha dado a conocer que todavía existen dos carreteras afectadas y que forman parte de otras tantas rutas escolares: la CC-425 (Navezuelas) y la CC-223 (Hervás).

Noticias relacionadas y más

Actualización de incidencias

Por su parte, en la provincia de Badajoz no hay rutas que se vayan a ver afectadas. En este sentido, el departamento educativo ha anunciado que este lunes, a partir de las 06.00 horas, informará y actualizará sobre estas incidencias a las familias, así como al resto de la comunidad educativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  3. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  4. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  5. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  6. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  7. Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
  8. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando

Extremadura recupera este lunes las clases y hay dos rutas de transporte escolar afectadas

Extremadura recupera este lunes las clases y hay dos rutas de transporte escolar afectadas

En directo | Rescatan en helicóptero a un matrimonio que quedó aislado en una finca de Novelda

En directo | Rescatan en helicóptero a un matrimonio que quedó aislado en una finca de Novelda

Muere el ganadero Antonio Egea Colás, referente del campo extremeño

Muere el ganadero Antonio Egea Colás, referente del campo extremeño

El rastro del lavado doméstico: microplásticos en todas las muestras analizadas en ríos extremeños

El rastro del lavado doméstico: microplásticos en todas las muestras analizadas en ríos extremeños

La Junta reivindica el cine extremeño como “motor de desarrollo” y reafirma su apoyo al sector

La Junta reivindica el cine extremeño como “motor de desarrollo” y reafirma su apoyo al sector

Alcántara: un desembalse colosal entre dos mil años de ingeniería en Extremadura

La presión afloja en los cauces de Extremadura, que mantiene 35 presas abiertas y 21 tramos de ríos en rojo

La presión afloja en los cauces de Extremadura, que mantiene 35 presas abiertas y 21 tramos de ríos en rojo

Ovejas en lancha: así rescata Cruz Roja al ganado cercado por el Guadiana, que lleva seis días sin comer

Ovejas en lancha: así rescata Cruz Roja al ganado cercado por el Guadiana, que lleva seis días sin comer
Tracking Pixel Contents