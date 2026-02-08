Extremadura, segunda región en el alza de compraventa de vivienda: +5,2%

Extremadura fue en noviembre a contracorriente del mercado inmobiliario nacional. Mientras que en España la compraventa de viviendas bajó un 2,4% interanual ese mes (con 61.217 operaciones), la comunidad extremeña registró una subida del 5,2%, lo que la sitúa como la segunda región con mayor aumento del país, solo superada por Navarra (+10,4%).

La estadística del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) dibuja un panorama desigual por comunidades de cómo se está comportando el mercado de la vivienda: junto a Extremadura, otras ocho regiones crecen en operaciones, mientras que varios grandes mercados registran descensos pronunciados. En ese mapa de contrastes, destacan caídas como las de Madrid (-14,3%), Baleares (-13,9%) o Cantabria (-10,3%), lo que refuerza el valor de la positiva evolución extremeña en un mes en el que el balance nacional fue negativo.

Precios por metro cuadrado

En precios, Extremadura acompasa su ritmo al del conjunto del país. El precio medio del metro cuadrado aumentó un 6,3% interanual, el mismo porcentaje que la media nacional.

Ahora bien, la estadística sitúa el precio medio en Extremadura en 665 euros por metro cuadrado (€/m²), muy por debajo del promedio estatal, que alcanza los 1.937 €/m². Esta brecha convierte a la región en uno de los mercados más accesibles del país, incluso en el contexto de incremento generalizado del precio que se está experimentando.

Otro de los indicadores que acompañan el incremento de compraventas es la financiación. En España, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda subieron un 6,5% interanual, pero en Extremadura el avance fue mayor, acumulando un 10% de alza. En el mes analizado, el informe contabiliza 598 préstamos vinculados a la compra de vivienda en la comunidad.

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo dispar por autonomías, pues creció en 14 de ellas y decreció en las tres restantes. Destacaron los aumentos en Castilla-La Mancha (23,4%) y Galicia (21,9%) frente al retroceso en Islas Canarias (-3,8%) y País Vasco (-0,6%). En Extremadura el avance fue del 10,4%, con 107.272 euros (en España se promedian 178.332).

A escala nacional, el informe recoge que el porcentaje de compras financiadas con hipoteca se situó en el 52,5%, y que, en las operaciones con financiación, el préstamo cubrió de media el 72,4% del precio. Son datos relevantes para interpretar el pulso del mercado: la hipoteca sigue siendo un componente central en la compraventa, y su evolución suele marcar la capacidad real de la demanda para cerrar operaciones.

Viviendas algo más pequeñas

La estadística notarial también apunta a un ajuste en el tamaño medio de la vivienda. En España, la superficie media bajó un 1,5% interanual, y en Extremadura el descenso fue mayor, del 2,7%. Aunque el informe no entra a valorar causas, este movimiento puede estar relacionado con cambios en el tipo de vivienda que se compra o con el peso de determinados segmentos del mercado en cada territorio.

Más allá del mercado de la vivienda, el documento ofrece una segunda pista sobre el dinamismo económico: la constitución de sociedades. En el conjunto de España subió un 13%, pero en Extremadura el aumento fue muy superior, con un +22,5% interanual.