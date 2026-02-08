Guerra Civil S. A.

En 1985, cinco años antes de que David naciera. Luis G. Berlanga, conocido, entre otros dones, por ser gran regateador de la anterior censura franquista, nos regalaba La Vaquilla. Habían pasado ya cuarenta y seis años desde la finalización de la Guerra Civil, y aunque algunas heridas seguían abiertas, la cosa pintaba ya en la convivencia y el fin del rencor. Alfredo Landa, Pepe Sacristán, Juanjo Puigcorbé y otros actorazos del mismo nivel se repartían soldados y mandos sublevados y republicanos, casi al azar, consiguiendo un efecto absolutamente mágico: ridiculizar por igual a ambos bandos y humanizar a los soldados, mostrando la Guerra Civil desde la sátira y no desde el odio.

En una conocida escena los soldados de ambos bandos se aburren, se intercambian tabaco y papel de fumar, y solo se diferencian por la mala suerte de haber caído en un lado u otro del frente. Uno se lamenta de que su familia ha caído en el otro y propone hacer un intercambio con otro soldado que tiene la novia en su bando, a lo que su sargento nacional responde atizándole. «¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así? , le comenta indignado a su colega brigada republicano. En otra escena, Berlanga abraza el cliché de que las putas eran de derechas, parece que vaticinara que cincuenta años después los bisnietos de Largo Caballero quisieran abolir su profesión. Me encantaría hablar toda la página de La Vaquilla, pero antes de que me tachen de blanqueador, revisionista o incluso fascista, analizaré por qué, para algunos, los 40 años que han pasado desde esa película, han transcurrido hacia atrás. Spoiler: por dinero.

David Uclés

Por si hay algún lector rezagado que aún no sepa quién es David Uclés, es uno de los autores españoles más leídos y premiados del momento. Su obra ‘La península de las casas vacías’ ha vendido mas de 300.000 ejemplares, lo que ha animado a Planeta a entregarle el premio Nadal a su siguiente obra, ‘La ciudad de las luces muertas’, a ver si tienen suerte y la venden como churros. Huelga decir que el personaje más conocido de Uclés no sale en ninguna de sus obras, ya que es él mismo. Ataviado con un look como de labriego o jornalero andaluz (David es de Úbeda), los pantalones atados con una cuerda y una boina, bastante bonita, pero con el resto del outfit acentúa lo ‘Macario’. Y muy mal colocada, francamente. Con perdón. Yo lo veo como un pastorcito recién levantado, por lo despeinado. Y por lo somnoliento, de estar desperezándose, de sus manifestaciones. Es como si viviera bostezando, susurrando cosas que, por otra parte, están perfectamente calculadas, aunque no dé pie con bolo.

Tras recibir el Nadal, David ha vuelto a los focos cuando anunció públicamente que no asistiría a la XI edición de Letras en Sevilla por la presencia de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, lo que desencadenó una fuerte reacción de Pérez-Reverte, como organizador, y la cancelación temporal del evento. De Aznar dijo, textualmente, que es «la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente». Cuantas más veces lo leas, querido lector, más alucinas. También ha criticado el título de las jornadas literarias, que es ‘1936: ¿La guerra que todos perdimos?’. Y aquí es donde veo yo la estratagema del joven pastorcito.

El listado de asistentes

David conocía el listado de asistentes desde hace meses y confirmó su asistencia. Obviamente conocía también el título. El feo, por así decirlo, es por descolgarse a pocos días de la inauguración, alegando motivos que ya conocía cuando aceptó asistir, y sin avisar a la organización, sino lanzando un video a las redes sociales, grabándose a sí mismo en primerísimo primer plano, que es como se autopercibe el zagal, dicho sea de paso. Son varias las hipótesis de por qué ha dejado plantado al evento de tan mala y perjudicial manera. Una muy extendida es que seguía instrucciones del exitoso empresario de Galapagar, Iglesias. Yo tengo mi postura bastante clara: promoción y venta de su producto: las víctimas de la guerra civil. Aliñado con polémica, autobombo y Últimamente victimización. El kit completo para que su premiado libro duplique en ventas al anterior, y ya por fin pueda comprar su anhelado piso en el centro de Madrid. Lo del piso no lo digo yo, lo dice él muy a menudo. Si lo consigue, y se pone en unos 900.000 euros, igual puede mudarse a la calle Jorge Juan, del barrio de Salamanca.

A mí me importa un pepino que vaya así vestido, como si quiere ir de lagarterana; me da igual que susurre el acento de Jaén; su personaje me la sopla por completo, incluso me alegraría si a sus padres les desgravara en la declaración de la renta. Lo que no soporto es que habiendo pasado ya casi 90 años del fin de la contienda, sigan existiendo políticos, periodistas y artistas que sigan empeñados en reabrirla y echarle un poquito de sal, con el único fin, en este caso, de poder comprarse su dichoso pisito en el centro de Madrid.

Sectores que viven aún de la Guerra Civil

En mi opinión, para determinados sectores que viven aún de la Guerra Civil, la tolerancia hacia los que piensan diferente ha dibujado un gráfico con forma de campana entre el 1939 y 2025. El primer tramo, hasta los 80, ascendente. La tendencia era a la conciliación y el entendimiento, alcanzando su pico en los 80-90. Desde ahí, para abajo. En los últimos años, la caída es especialmente agudizada. El empeño de ver a los que piensan diferente como enemigos los convierte en simplemente David, a años luz de don Arturo, que vive de sus letras sin necesidad de refreír las culpas del pasado más oscuro, ni sacar a pasear al dedo acusador, algo momificado ya, como el de Santa Teresa.

¿Por qué sucede esto? Porque existen todavía grupúsculos de toda índole, con predominancia de políticos de carrera, cuya hacienda depende, más que nunca, de resucitar cada mañana a Paquito, el Africano.

José Miguel Campos es abogado. Director de Dereccho Abogados en Cáceres. Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Extremadura