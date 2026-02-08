Denuncian la falta de información sobre el nuevo programa de ayudas al coche eléctrico

El programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, híbridos y enchufables conocido hasta ahora como Moves III cambiará de denominación en 2026 y pasará a llamarse Plan Auto+. Sin embargo, la patronal Aspremetal, que representa a empresas del metal en Extremadura e incluye a concesionarios de automoción, alerta de que “es lo único firme” a estas alturas del año: el nuevo nombre.

La asociación critica que no haya habido una comunicación oficial ni a las entidades del sector ni a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras sí han trascendido filtraciones a la prensa. A su juicio, esta situación vuelve a perjudicar a las empresas y, sobre todo, genera “indecisión y confusión en el ciudadano”, que desconoce si finalmente podrá acceder a las ayudas para adquirir un vehículo de movilidad sostenible.

Importe de la ayuda

Aspremetal subraya además que tampoco es oficial la cuantía exacta, pese a que se ha hablado de un posible carácter retroactivo.“ Lo que podemos entender ahora mismo es que hay una ayuda máxima de hasta 4.500 euros, pero con distintas escalas”, apuntan desde la patronal. La cuantía, añaden, podría variar según el precio del vehículo, si ha sido fabricado o terminado en la Unión Europea, y la tipología de propulsión.

La asociación valora positivamente que se mantenga una línea de apoyo que ayude a renovar el envejecido parque automovilístico en la región, pero pone el foco en la gestión: “No sabemos cómo se van a articular, cuándo comenzarán a hacerlo y quiénes serán los responsables de gestionarlas y ejecutarlas”.

“Estamos en el segundo mes de 2026 y seguimos en un mar de dudas”, lamenta Aspremetal, que insiste en la necesidad de impulsar la renovación del parque móvil por motivos de seguridad y por la dependencia del vehículo en comunidades como Extremadura. El Plan Auto+, concluyen, de momento promete “muchas publicaciones, muchas novedades, muchos comentarios”, pero sin concreción: “Febrero de 2026. Seguimos esperando”.