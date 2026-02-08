La Junta reivindica el cine extremeño como “motor de desarrollo” y reafirma su apoyo al sector

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, puso en valor esta semana el “momento” del audiovisual extremeño y ha felicitado a las producciones de la región nominadas a la 40ª edición de los Premios Goya. Lo hizo en un encuentro celebrado en Madrid con el objetivo de dar visibilidad al talento extremeño ante los miembros votantes de la Academia.

En ese acto, Bazaga ha destacado la nominación del estudio extremeño Glow a Mejor Largometraje de Animación por la película ‘Decorado’, además de la presencia de tres trabajos de la comunidad en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación: ‘Gilbert’, producido por la agencia extremeña Freak; ‘El estado del alma’, con producción de Glow; y ‘El corto de Rubén’, coproducido también por el mismo estudio.

Durante su intervención, la consejera trasladó su enhorabuena a equipos y productoras, al tiempo que reivindicó el “talento, dedicación y esfuerzo” del sector, al que situó como un motor de desarrollo regional. En esa línea, ha reafirmado el compromiso del Gobierno extremeño con una industria cultural que genera empleo, dinamiza la economía y proyecta la imagen de Extremadura dentro y fuera del territorio.

Ayudas

Bazaga recordó, asimismo, que el Ejecutivo “ha redoblado esfuerzos” para fortalecer el ámbito audiovisual. Entre las medidas, señaló la puesta en marcha en 2024 de una nueva línea de 80.000 euros para el desarrollo de proyectos (cine, televisión y animación), pensada para impulsar la fase inicial de creación. A ello se suma el incremento de 20.000 euros en las ayudas a cortometrajes, que alcanzan los 110.000 euros anuales, mientras se mantienen las destinadas a largometrajes de ficción y documental en 300.000 euros.

Otro de los cambios destacados por la consejera es la actualización de los decretos que regulan las subvenciones, con la intención de simplificar trámites y ampliar el acceso a empresas y creadores. En este punto, remarcó que los cortometrajistas podrán recibir el 100% de la ayuda en el momento de la concesión, lo que facilita iniciar rodajes con financiación asegurada. También continúa la línea de apoyo al guion, dotada con 24.000 euros para impulsar cada año cuatro proyectos de jóvenes creadores.

Filmoteca de Extremadura

Por último, Bazaga resaltó el papel de la Filmoteca de Extremadura como motor de difusión cultural, con “datos récord” en el último año: cerca de 7.000 escolares en el programa Filmoeduca y 28.000 asistentes, un 14% más que el año anterior. Y, en materia de rodajes, aludió al trabajo de Extremadura Film Commission, que sigue posicionando a la región como plató natural con proyectos recientes como ‘Día de caza’, ‘El Tigre’, ‘Los Relatos’ o ‘El cuco de cristal’.