Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Obituario

Muere el ganadero Antonio Egea Colás, referente del campo extremeño

Nacido en Madrid en 1925, Egea Colás se trasladó a Extremadura para gestionar la Dehesa de Barrera, convirtiéndose en una figura clave del sector agroganadero

Antonio Egea Colás

Antonio Egea Colás / Extremeños Centenarios

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Antonio Egea Colás, uno de los ganaderos más veteranos y respetados de Extremadura, fallecía este viernes, 6 de febrero, en Badajoz a los cien años de edad. Ganadero por vocación y trabajador incansable, dedicó toda su vida al campo, a la dehesa y a la defensa de las razas autóctonas, especialmente la oveja merina.

Nacido en Madrid el 18 de mayo de 1925, se trasladó a Extremadura a los 28 años para hacerse cargo de la Dehesa de Barrera, en San Vicente de Alcántara, continuando una tradición familiar ligada a la ganadería. A lo largo de su trayectoria gestionó miles de cabezas de ganado y se convirtió en una figura de referencia en el sector agroganadero.

Antonio Egea Colás junto a un carnero

Antonio Egea Colás junto a un carnero / CGCOITAE

Fue socio fundador y secretario de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la insignia de oro del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Badajoz, institución a la que perteneció durante 71 años.

En julio de 2025 concedió una entrevista a este colegio profesional en la que reflexionó sobre el relevo generacional en el campo y defendió con firmeza la formación y la vocación agraria.

Noticias relacionadas

En esa conversación, Egea resumía así toda una vida de compromiso: "Sí, sí, sí… volvería a elegir el mismo camino". Con su fallecimiento se va un testigo de un siglo de historia del campo extremeño, pero permanece su ejemplo de dedicación, constancia y amor por la tierra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  3. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  4. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  5. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  6. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  7. Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
  8. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando

Extremadura recupera este lunes las clases y hay dos rutas de transporte escolar afectadas

Extremadura recupera este lunes las clases y hay dos rutas de transporte escolar afectadas

En directo | Rescatan en helicóptero a un matrimonio que quedó aislado en una finca de Novelda

En directo | Rescatan en helicóptero a un matrimonio que quedó aislado en una finca de Novelda

Muere el ganadero Antonio Egea Colás, referente del campo extremeño

Muere el ganadero Antonio Egea Colás, referente del campo extremeño

El rastro del lavado doméstico: microplásticos en todas las muestras analizadas en ríos extremeños

El rastro del lavado doméstico: microplásticos en todas las muestras analizadas en ríos extremeños

La Junta reivindica el cine extremeño como “motor de desarrollo” y reafirma su apoyo al sector

La Junta reivindica el cine extremeño como “motor de desarrollo” y reafirma su apoyo al sector

Alcántara: un desembalse colosal entre dos mil años de ingeniería en Extremadura

La presión afloja en los cauces de Extremadura, que mantiene 35 presas abiertas y 21 tramos de ríos en rojo

La presión afloja en los cauces de Extremadura, que mantiene 35 presas abiertas y 21 tramos de ríos en rojo

Ovejas en lancha: así rescata Cruz Roja al ganado cercado por el Guadiana, que lleva seis días sin comer

Ovejas en lancha: así rescata Cruz Roja al ganado cercado por el Guadiana, que lleva seis días sin comer
Tracking Pixel Contents