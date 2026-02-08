Obituario
Muere el ganadero Antonio Egea Colás, referente del campo extremeño
Nacido en Madrid en 1925, Egea Colás se trasladó a Extremadura para gestionar la Dehesa de Barrera, convirtiéndose en una figura clave del sector agroganadero
Antonio Egea Colás, uno de los ganaderos más veteranos y respetados de Extremadura, fallecía este viernes, 6 de febrero, en Badajoz a los cien años de edad. Ganadero por vocación y trabajador incansable, dedicó toda su vida al campo, a la dehesa y a la defensa de las razas autóctonas, especialmente la oveja merina.
Nacido en Madrid el 18 de mayo de 1925, se trasladó a Extremadura a los 28 años para hacerse cargo de la Dehesa de Barrera, en San Vicente de Alcántara, continuando una tradición familiar ligada a la ganadería. A lo largo de su trayectoria gestionó miles de cabezas de ganado y se convirtió en una figura de referencia en el sector agroganadero.
Fue socio fundador y secretario de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la insignia de oro del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Badajoz, institución a la que perteneció durante 71 años.
En julio de 2025 concedió una entrevista a este colegio profesional en la que reflexionó sobre el relevo generacional en el campo y defendió con firmeza la formación y la vocación agraria.
En esa conversación, Egea resumía así toda una vida de compromiso: "Sí, sí, sí… volvería a elegir el mismo camino". Con su fallecimiento se va un testigo de un siglo de historia del campo extremeño, pero permanece su ejemplo de dedicación, constancia y amor por la tierra.
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
- Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando