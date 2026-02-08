Parasomnias, terrores nocturnos

Los terrores nocturnos son momentos de gritos o llantos, miedo intenso y, a veces, agitación de brazos y piernas cuando no se está despierto por completo. Los terrores nocturnos o miedos del sueño pueden derivar en sonambulismo. Al igual que el sonambulismo, los terrores nocturnos son un tipo de parasomnia. Los terrores nocturnos pueden ocurrir en niños de entre 1 y 12 años. Ocurren con mucha menos frecuencia en adultos. Aunque los terrores nocturnos pueden asustar a quienes rodean a la persona que los padece, no suelen ser motivo de preocupación. La mayoría de los niños superan los terrores nocturnos antes de la adolescencia. Los terrores nocturnos pueden necesitar tratamiento si causan problemas para dormir suficiente o un riesgo de seguridad.

¿Cuándo es el momento de consultar al médico? Cuando afecten a la rutina del sueño del niño o bien a su calidad de vida, podrían manifestar los siguientes síntomas: ocurren con mayor frecuencia, interrumpen con regularidad el sueño de la persona que sufre los terrores nocturnos o de los miembros de su familia, generan preocupaciones por la seguridad o derivan en lesiones, causan síntomas durante el día como somnolencia extrema o problemas con las actividades cotidianas, continúan después de los diez años o comienzan en la adultez.

Causas de estas experiencias

Las personas que tienen terrores nocturnos no se despiertan por completo del sueño durante los episodios. Puede parecer que están despiertos, pero están parcialmente dormidos. Existen varios problemas que pueden contribuir a causar los terrores nocturnos; por ejemplo: falta de sueño grave y cansancio extremo, estrés, cambios en el horario de sueño, viajes o interrupciones del sueño y fiebre.

En ciertas ocasiones, los terrores nocturnos pueden desencadenarse por afecciones que interfieren en el sueño, como las siguientes: trastornos respiratorios durante el sueño, un grupo de trastornos que incluyen patrones respiratorios que no son típicos durante el sueño (el tipo más común de trastorno respiratorio durante el sueño es la apnea obstructiva del sueño), síndrome de las piernas inquietas, algunos medicamentos, trastornos del estado de ánimo, como depresión y ansiedad y consumo de alcohol.

Síntomas Los terrores nocturnos no son lo mismo que las pesadillas. Una pesadilla es un mal sueño. La persona que tiene una pesadilla se despierta del sueño y puede recordar los detalles. La persona que tiene terrores nocturnos permanece dormida. Por la mañana, los niños no suelen recordar nada de sus terrores nocturnos. Los adultos, en cambio, pueden llegar a recordar una parte del sueño que tuvieron durante el episodio. Los terrores nocturnos ocurren, por lo general, durante la primera parte del tiempo de sueño, y pocas veces durante las siestas. Un terror nocturno puede derivar en sonambulismo. Durante un terror nocturno, una persona puede realizar lo siguiente: empezar a gritar, chillar o llorar, sentarse en la cama y parecer asustada, mirar fijo y con los ojos muy abiertos, sudar, respirar con dificultad y tener el pulso acelerado, la cara enrojecida y las pupilas dilatadas, patear y pegar, tener dificultad para despertarse y confusión si la despiertan, no tener consuelo ni poder calmarse, no recordar nada o recordar muy poco del suceso a la mañana siguiente, levantarse de la cama y correr por la casa, o tener una conducta agresiva si se los frena o contiene.

Estrategias de afrontamiento de la enfermedad Mantén la calma y no despiertes al niño: intentar despertarlo puede empeorar su confusión; lo mejor es asegurar su entorno para que no se lastime. Asegura el área: bloquea escaleras, aleja objetos peligrosos y haz la habitación segura. Consuela suavemente: abrázalo con calma y habla en voz baja hasta que el episodio termine, lo cual suele durar pocos minutos. Mejora la higiene del sueño: establece una rutina constante y relajante antes de dormir, asegurando que duerma lo suficiente. Reduce el estrés: habla con el niño sobre sus preocupaciones y considera técnicas de relajación. Tratamiento de causas subyacentes: si hay apnea del sueño, reflujo u otras condiciones, trátalas. Terapia: la terapia cognitivo-conductual o la hipnosis pueden ayudar con el estrés o la ansiedad subyacente.

Luz Milagros Moreno es terapeuta ocupacional en Badajoz