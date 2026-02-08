Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Problema ambiental

El rastro del lavado doméstico: microplásticos en todas las muestras analizadas en ríos extremeños

Adenex encuentra partículas de menos de cinco milímetros en los cauces del Aljucén, Gévora, Tiétar, Alagón y Jerte

Río Jerte a su paso por Plasencia.

Río Jerte a su paso por Plasencia. / TONI GUDIEL

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Los ríos extremeños tampoco escapan a la huella del plástico. Desde 2021, la asociación ecologista Adenex pone el foco en cinco cauces (Aljucén, Gévora, Tiétar, Alagón y Jerte) con una campaña de muestreos que confirma una doble realidad: la basura se acumula en las orillas y, al mismo tiempo, el plástico se fragmenta y circula en forma de micro partículas dentro de la propia columna de agua. Los trabajos se desarrollan en enclaves incluidos en la Red Natura 2000 y en Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAs), dentro del proyecto ‘Alíate con los Ríos’.

Los datos del proyecto.

Los datos del proyecto. / Adenex

El balance de los muestreos de macroresiduos deja un dato contundente: se han caracterizado mediante la metodología eLitter cerca de 12.000 ítems en las riberas, con el plástico como material predominante. En cuanto a los objetos más frecuentes, la lista la encabezan las colillas, seguidas de envoltorios de plástico, pañuelos y servilletas, piezas medianas de plástico y latas de metal.

Según la entidad conservacionista, buena parte de los residuos abandonados en estos entornos procede del uso recreativo y de la actividad pesquera. Pero no son las únicas fuentes: a las orillas también llegan envases ligados a la actividad agrícola, como semilleros y recipientes de productos fitosanitarios, además de desperdicios asociados a una depuración deficiente de las aguas residuales en núcleos de población cercanos.

Microplásticos en las muestras

La contaminación no termina en lo que queda a la vista. Adenex también detecta y analiza microplásticos en la columna de agua siguiendo el 'Protocolo para la planificación, muestreo, análisis e identificación de microplásticos en ríos', elaborado por la asociación HyT en el marco de LIBERA. Los microplásticos son partículas de plástico de menos de 5 milímetros, a veces invisibles a simple vista, que llegan a los ríos por la degradación de residuos mayores y también por fuentes cotidianas como el lavado de ropa sintética o las aguas residuales mal depuradas.

En el agua aparecen sobre todo en forma de fibras, fragmentos y pequeñas láminas, se dispersan con facilidad y pueden ser ingeridos por la fauna, entrando en la cadena trófica y contribuyendo a la contaminación de ecosistemas fluviales incluso dentro de espacios protegidos. Pues bien, los análisis que se han realizado revelan la presencia de partículas plásticas de menos de 5 milímetros en el 100% de las muestras estudiadas.

Noticias relacionadas y más

En total, desde el inicio del proyecto se han detectado 1.925 microplásticos. Las fibras son, con diferencia, la tipología más abundante, al suponer el 76% del total. Les siguen los fragmentos (18%) y, ya a mucha distancia, los films (4%) y las esponjas (2%). Adenex insiste en la necesidad de reforzar la prevención y la gestión de residuos para frenar una contaminación que amenaza a ecosistemas de alto valor ambiental y que, como muestran los datos, se extiende desde la orilla hasta el interior del río.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  3. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  4. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  5. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  6. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  7. Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
  8. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando

El rastro del lavado doméstico: microplásticos en todas las muestras analizadas en ríos extremeños

El rastro del lavado doméstico: microplásticos en todas las muestras analizadas en ríos extremeños

La presión afloja en los cauces de Extremadura, que mantiene 35 presas abiertas y 21 tramos de ríos en rojo

La presión afloja en los cauces de Extremadura, que mantiene 35 presas abiertas y 21 tramos de ríos en rojo

Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes

Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes

Denuncian la falta de información sobre el nuevo programa de ayudas al coche eléctrico

Denuncian la falta de información sobre el nuevo programa de ayudas al coche eléctrico

Alcántara: un desembalse colosal entre dos mil años de ingeniería en Extremadura

La Junta reivindica el cine extremeño como “motor de desarrollo” y reafirma su apoyo al sector

La Junta reivindica el cine extremeño como “motor de desarrollo” y reafirma su apoyo al sector

Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes

Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes

Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles

Tracking Pixel Contents