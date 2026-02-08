Entre precios elevados y pisos vacíos: el gran desafío social de España

El acceso a la vivienda en España constituye un problema estructural y multifactorial que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias de ingresos medios. Los precios de compra y alquiler han crecido de manera mucho más rápida que los salarios, convirtiendo la emancipación en un desafío casi imposible en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como en zonas turísticas de Baleares o la costa mediterránea. Esta situación se agrava por la escasez de vivienda pública, que representa apenas el 2–3 % del parque residencial, frente al 17–18 % en Francia y Reino Unido, y al 20–30 % en Austria, Países Bajos o Dinamarca (OCDE, 2022). Además, la elevada proporción de propietarios privados y el temor a impagos o conflictos legales favorecen que muchas viviendas se destinen al turismo (unas 380.000), al alquiler temporal o permanezcan vacías (unas 400.000 entre las ciudades mayores de 250.000 habitantes).

España enfrenta un desafío estructural que combina precios elevados, escasa vivienda pública, desigualdad territorial y un elevado número de viviendas vacías

Las llaves y las viviendas. / EL PERIÓDICO

La historia de la vivienda pública en España evidencia la dependencia de la política habitacional del signo de los gobiernos y de los ciclos económicos. Durante el gobierno del PSOE (1982–1996) se construyeron entre 50.000 y 70.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) al año, consolidando un modelo de expansión pública en las periferias urbanas. Con la llegada del PP (1996–2004) se priorizó la vivienda libre, reduciendo la inversión pública y orientando parte del stock hacia el mercado privado. La crisis financiera de 2008 profundizó la caída de la construcción pública, que llegó a menos de 10.000 viviendas anuales, mientras que los intentos recientes de recuperación apenas alcanzan cifras de 23.000 viviendas protegidas iniciadas en 2025. En conjunto, la trayectoria histórica revela que los gobiernos socialistas tienden a impulsar la VPO y el alquiler social, mientras que los gobiernos populares priorizan la liberalización del mercado, con reducciones notables de la inversión pública.

Insuficiencia de vivienda pública

A esta insuficiencia de vivienda pública se suma la paradoja de las viviendas vacías. España cuenta con entre 3,8 y 4 millones de hogares desocupados, cerca del 14% del parque total, muy por encima de la media europea del 6% (INE, 2023). La distribución es desigual: en municipios rurales la desocupación alcanza hasta el 45%, mientras que en grandes ciudades, aunque el porcentaje es menor, el número absoluto sigue siendo relevante: Madrid cuenta con 97.000 viviendas vacías, Barcelona 75.000, Valencia 36.000 y Sevilla 25.000. Gran parte de estas unidades son segundas residencias, inmuebles en mal estado o destinados al alquiler turístico, y más del 38 % lleva desocupada más de cinco años, reflejando problemas de especulación y falta de movilización del parque existente.

Frente a esta situación, España muestra un claro rezago frente a mercados europeos maduros. Alemania, Francia o Reino Unido combinan una amplia oferta de vivienda social con mercados de alquiler regulados, lo que atenúa la presión sobre los precios. En España, los hogares destinan aproximadamente el 43 % de sus ingresos a la vivienda, frente al 29% en Alemania y el 35 % en Francia, mientras que los precios han aumentado un 72 % entre 2015 y 2025, muy por encima del 27 % registrado en Francia (Eurostat, 2024). La conjunción de salarios relativamente bajos, escasa vivienda pública y un mercado con una demanda mucho mayor que la oferta dificulta el acceso a un hogar asequible, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas.

Un enfoque sistémico

Para enfrentar esta crisis se necesita un enfoque sistémico y mantenido, empezando por incrementar significativamente la construcción de vivienda pública y protegida, con el objetivo de acercarse a los estándares europeos y alcanzar un 10–15 % del parque total destinado a alquiler asequible. Esto aumentaría la oferta y permitiría reducir la presión sobre los precios en los mercados más tensionados, beneficiando especialmente a jóvenes y familias vulnerables. Se estima que generar entre 50.000 y 70.000 viviendas públicas al año requeriría inversiones de 1.500 a 2.000 millones de euros anuales, con resultados visibles a medio y largo plazo (Banco de España, 2023).

Al mismo tiempo es fundamental movilizar el parque de viviendas vacías, que actualmente supera los 3,8 millones de unidades. Una estrategia eficaz consistiría en ofrecer seguros estatales que garanticen la renta y cubran posibles impagos, proporcionando seguridad jurídica a los propietarios. Esta medida podría poner en circulación entre 300.000 y 350.000 viviendas urbanas, con un impacto estimado de reducción de los precios de alquiler entre el 3 y el 8 %, a un coste anual relativamente bajo de 140 millones de euros. Complementariamente, la rehabilitación de edificios abandonados y la regulación de la vivienda turística permitirían recuperar inmuebles actualmente fuera del mercado residencial, reduciendo la tensión especulativa.

El tercer eje

El tercer eje de intervención incluye incentivos fiscales y subsidios al alquiler, destinados a facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y hogares con ingresos limitados. Esto puede combinarse con contratos de alquiler más largos y seguros, que aporten estabilidad tanto a inquilinos como a propietarios, reduciendo la rotación frecuente y los riesgos percibidos por quienes alquilan. Además, la colaboración público-privada puede generar vivienda asequible adicional sin depender únicamente de la inversión estatal directa.

En este marco, el impulso del teletrabajo emerge como una estrategia complementaria con capacidad para intervenir indirectamente en el problema de la vivienda. La posibilidad de trabajar a distancia reduce la necesidad de concentrar la residencia en los grandes núcleos urbanos, permitiendo redistribuir la demanda hacia ciudades medianas y territorios con mayor disponibilidad de vivienda y precios más bajos. Diversos estudios señalan que el teletrabajo, acompañado de inversiones en conectividad digital y servicios públicos, puede contribuir a aliviar la presión sobre los mercados inmobiliarios más tensionados y a reactivar zonas con altos niveles de vivienda vacía, especialmente en áreas rurales y en ciudades intermedias (Eurofound, 2022).

La planificación urbana

Finalmente, la planificación urbana y territorial es esencial para equilibrar la oferta. La densificación de zonas infrautilizadas, la regeneración de barrios degradados y la redistribución de viviendas entre ciudades grandes y medianas podrían aliviar la presión sobre los centros urbanos, revitalizar áreas abandonadas y garantizar un desarrollo más equitativo del territorio. Estas políticas, integradas en un plan nacional de vivienda con horizonte de 10 a 20 años, permitirían reducir la especulación, consolidar un parque de vivienda social sostenible y brindar seguridad a las familias más allá de los cambios políticos.

En definitiva, España enfrenta un desafío estructural que combina precios elevados, escasa vivienda pública, desigualdad territorial y un elevado número de viviendas vacías. Solo una intervención sistémica, que articule la construcción de vivienda pública, la movilización del parque existente, la regulación del alquiler, los incentivos fiscales, la planificación urbana y nuevas estrategias como los seguros estatales y el teletrabajo, permitirá transformar esta paradoja en soluciones reales y sostenibles. De este modo se garantizará que todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes, puedan acceder a un hogar digno, asequible y estable, alineando a España con los estándares europeos y ofreciendo respuestas concretas a la mayor amenaza social. ¡Es tan urgente como posible! ¿Quién se opone?

Jesús Ramírez Muñoz es vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura