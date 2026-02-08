Los efectos del tren de borrascas
La presión afloja en los cauces de Extremadura, que mantiene 35 presas abiertas y 21 tramos de ríos en rojo
La tregua meteorológica permite una ligera mejoría, pero Guadiana y Tajo siguen registrando situaciones hidrológicas excepcionales
Comienza a estabilizarse la situación de los ríos extremeños tras el paso de las cuatro borrascas consecutivas (Joseph, Kristin, Leonardo y Marta), que han provocado crecidas excepcionales en ríos y pantanos y la apertura simultánea de decenas de presas. Pero ojo, porque los efectos continúan generando situaciones extraordinarias. En el mapa de este domingo, la cuenca del Guadiana mantiene 17 presas abiertas y 16 tramos de ríos por encima del umbral rojo. En la provincia de Cáceres hay también cinco cauces en aviso rojo y 18 presas soltando agua.
Lo más importante es que la situación del río Guadiana a su paso por Medellín, Mérida y Barbaño se mantiene estable tras el paso de las últimas borrascas. En cuanto a los ríos no regulados de la margen izquierda del Guadiana —Guadámez, en el caso de la provincia pacense—, los niveles se encuentran en descenso, remitiendo progresivamente las llanuras de inundación. Asimismo, el río Limonetes (afección a Talavera la Real) también se encuentra descendiendo.
En Valdebótoa, se registró una punta de caudal de aproximadamente 550 m³/s en torno a las 23:30 horas de este sábado. Este valor no fue superior debido a que no coincidieron las puntas de los ríos Gévora y Zapatón, ya que, afortunadamente, se produjo un decalaje aproximado de dos horas entre ambas.
En Badajoz, el río Guadiana alcanzó en el azud un caudal ligeramente superior a 2.400 m³/s alrededor de las 4.00 horas de la madrugada del sábado al domingo. Actualmente, el caudal se mantiene estable, condicionado principalmente por las aportaciones de los ríos Gévora y Guerrero, con una tendencia de descenso gradual que será lenta.
Aforos en rojo en Badajoz
Estas son las estaciones de control de los ríos que marcan aforo rojo en la cuenca del Guadiana:
- Guadiana: Orellana la Vieja
- Guadalmez: Guadalmez
- Guadiana: Don Benito
- Ruecas: Don Benito
- Guadámez: Guareña
- Búrdalo: Santa Amalia
- Guadiana: Villagonzalo
- Matachel: Hornachos
- Guadiana: Mérida
- Rivera de Lácara: La Garrovilla
- Guadajira: Talavera la Real
- Alcazaba: Montijo
- Arroyo de Lorianilla: Pueblonuevo del Guadiana
- Rivera de los Limonetes: Talavera la Real
- Zapatón: Villar del Rey
- Gévora: Valdebótoa
- Guadiana: Badajoz
Presas abiertas en Badajoz
Además, la situación de los grandes embalses se encuentra controlada gracias a las maniobras preventivas realizadas con anterioridad y a los desembalses que se están ejecutando para laminar las avenidas. Estas son las presas que alivian en estos momentos en la provincia de Badajoz:
- Cijara (Guadiana): apertura parcial de compuertas de aliviadero
- García de Sola (Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas
- Orellana (Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas
- Zújar (Zújar): turbinado a río
- Cancho del Fresno (Ruecas): apertura parcial de desagüe de fondo
- Ruecas (Ruecas): aliviado natural
- Azud de Lavadero (Ruecas): envío de agua a Sierra Brava por el canal de las Dehesas, aliviado natural y apertura de desagües de fondo
- Gargáligas (Gargáligas): envío de agua a Orellana por el canal de las Dehesas y aliviado natural
- Cubilar (Cubilar): envío de agua a Sierra Brava por el canal de las Dehesas y apertura parcial de desagües de fondo
- Los Molinos (Matachel): aliviado natural
- Villalba de los Barros (Guadajira): aliviado natural
- Tentudía (Bodión): aliviado natural
- Proserpina (Arroyo de las Pardillas): apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural
- Villar del Rey (Zapatón): aliviado natural y turbinado a río
- Los Canchales (Rivera de Lácara): aliviado natural y apertura de desagües de fondo
- Horno Tejero (Rivera de Lácara): aliviado natural y apertura parcial de desagüe de fondo
- El Boquerón (Arroyo de la Huerta del Rosal): aliviado natural
- En cuanto a la cuenca del Tajo, en la provincia de Cáceres, la situación sigue siendo extraordinaria por la crecida de los cauces y la evacuación de los pantanos. No obstante, aunque Alcántara y Cedillo están desembalsando en nivel rojo cantidades excepcionales, el resto de pantanos y ríos presentan una tendencia a la remisión en esta jornada de tregua climatológica.
Aforos en rojo en Cáceres
- Arragó: Huélaga (descendiendo)
- Salor: Membrío (descendiendo)
- Valverde de la Vera: Losar de la Vera (descendiendo)
- Tiétar: Casatejada–Jaraíz–Bazagona (sin variar)
- Alagón: Coria (descendiendo)
Aforos en aviso naranja
- Jerte: Galisteo (descendiendo)
- Salor: Piedras Albas (descendiendo)
- Salor: Pozo del Rey (descendiendo)
Aforos en nivel amarillo
- Garganta Jaranda: Jaraíz de la Vera (descendiendo)
- Los Ángeles: Casar de Palomero (descendiendo)
- Jerte: El Torno (descendiendo)
- Rivera de Gata: Moraleja (descendiendo)
- El Bronco: Montehermoso (descendiendo)
- Almonte: Molino de Buitrera (descendiendo)
Presas abiertas en Cáceres: nivel rojo
- Valdeobispo: 397 m³/s (bajando)
- Alcántara: 3.464 m³/s (subiendo)
- Cedillo: 4.107 m³/s (subiendo)
Presas abiertas en Cáceres: nivel amarillo
- Gabriel y Galán: 266 m³/s (bajando)
- Guijo de Granadilla: 264 m³/s (bajando)
- Arrocampo: 54 m³/s (bajando)
- Rivera de Gata: 35 m³/s (estable)
- Salor: 56 m³/s (bajando)
- Villar de Plasencia: 1 m³/s (bajando)
- Molino de Buitrera: 53 m³/s (subiendo)
Presas abiertas en Cáceres sin avisos
- Valdecañas: 246 m³/s
- Portaje: 18 m³/s
- Baños: 0,5 m³/s
- Jerte: 58 m³/s
- Guadiloba: 5 m³/s
- Navalmoral: 3 m³/s
- Casar de Cáceres: 3 m³/s
- Hervás: 5,7 m³/s
