Tirso de Molina y Extremadura

La presencia de la Orden de la Merced en Trujillo constituye un capítulo significativo en la historia de la ciudad, no solo por su contribución religiosa, sino también por su impacto en el ámbito social y cultural. Fundada en 1218 por San Pedro Nolasco en Barcelona, la Orden, dedicada a la redención de cautivos, tuvo una expansión notable durante el XVI y XVII. En el caso específico de Trujillo, su instalación comenzó a gestarse en 1590, marcando el inicio de una nueva etapa para la ciudad. La Orden empezó a gestionar su instalación en Trujillo bajo el impulso de dos religiosos mercedarios, Fray Diego de Sotomayor y Fray Juan Pizarro, ambos provenientes de nobles linajes. Con la intención de establecer un convento en la ciudad, ambos aprovecharon las casas moradas de las familias Higuero-Vidarte, las cuales colindaban con la Iglesia y el Convento de San Antonio. Esta localización estratégica fue favorecida por Catalina de la Cueva, quien cedió la propiedad para la fundación del convento. De hecho, en el protocolo de 1602 se menciona que los mercedarios ya se encontraban en posesión de la Obra Pía de Catalina de la Cueva, gracias a la donación de Francisco Pizarro, consolidando así la fundación.

Estatua dedicada a Tirso de Molina. / EL PERIÓDICO

La familia Pizarro jugó un papel esencial en la fundación del Convento de la Merced en Trujillo, especialmente la figura de Francisca Pizarro, hija del conquistador. En el contexto de la época, la familia Pizarro no solo estaba vinculada a la historia de la conquista de Perú, sino que también mantenía una relación estrecha con los mercedarios, quienes recibían numerosas ayudas de esta familia. La influencia de los Pizarro no se limitaba a la financiación del convento, sino que también se extendía a la relación personal de Fray Gabriel Téllez, futuro Comendador de Trujillo, quien antes de ingresar a la orden ya había tenido contacto con varios descendientes de los Pizarro.

La llegada de Tirso de Molina

Uno de los momentos más destacados en la historia del convento fue la llegada de Tirso de Molina en 1626, quien asumió el cargo de Comendador del convento de Trujillo. Tirso, conocido principalmente por su carrera como dramaturgo, fue también un destacado fraile mercedario que desempeñó un papel importante en la comunidad religiosa. Su nombramiento como Comendador, aunque inicialmente inusual dado su fama como escritor, reflejó el reconocimiento de sus habilidades tanto religiosas como sociales. Su desempeño en Trujillo, además de su faceta como predicador, subraya la dualidad de su vida: una mezcla entre la vida monástica y su vocación literaria. Tirso de Molina, en su rol de Comendador, firmó numerosos documentos oficiales relacionados con la gestión del convento, incluyendo contratos de arrendamiento, compromisos de redención de cautivos y otros acuerdos importantes.

El convento de la Merced, como muchas otras instituciones religiosas de la época, sufrió grandes daños durante los disturbios de la invasión francesa en 1809. Durante esta invasión, Trujillo sufrió la destrucción de varios edificios religiosos, entre ellos el convento de la Merced. A pesar de los daños materiales, la comunidad de Trujillo guardaba un profundo respeto hacia la Orden, como lo demuestra el testimonio de 1815, cuando la ciudad dispuso un acto en honor a la hermana Catalina de San Pedro Nolasco, venerada por la comunidad debido a los prodigios que se le atribuían.

No obstante, la exclaustración de los religiosos en 1820, producto de las reformas políticas y sociales de la época, marcó el fin de la vida regular en el convento. Según la legislación de ese tiempo, que favorecía la secularización de los conventos, el Ayuntamiento de Trujillo no pudo evitar la disolución de la comunidad, que para entonces ya era pequeña en número y había perdido parte de su infraestructura debido a las alteraciones sufridas durante los años previos.

El convento de la Merced

A pesar de su destrucción parcial, la estructura del convento de la Merced aún conserva algunos de los elementos arquitectónicos originales. La iglesia del convento, aunque muy deteriorada, presenta una planta rectangular y una serie de características típicas de la arquitectura clasicista tardía, en la que se observa la influencia de los modelos herrerianos. La portada principal del convento, aunque ha perdido gran parte de su esplendor original, todavía conserva detalles como el escudo de la Orden de la Merced y algunos elementos del barroquismo.

En cuanto al patio central del convento, este mantiene su planta cuadrada y está compuesto por arcos esviados sobre pilastras en la parte baja, mientras que la parte superior se caracteriza por una galería interior con balcones adintelados. Este espacio, que servía como núcleo de la vida comunitaria de los religiosos, aún conserva la esencia del diseño original, a pesar de las alteraciones sufridas a lo largo de los siglos.

El convento de la Merced no solo representa un importante sitio de la historia religiosa y arquitectónica de la ciudad, sino que también refleja las complejas relaciones sociales, políticas y económicas de la época. Desde su fundación por los mercedarios, impulsada por la familia Pizarro, hasta la presencia de figuras destacadas como Tirso de Molina, el convento desempeñó un papel crucial en Trujillo. La combinación de la vida monástica con el impulso literario de Tirso y la influencia de los Pizarro subraya la importancia multifacética de la Orden en esta ciudad. A pesar de los retos sufridos durante los disturbios del siglo XIX y la secularización posterior, el legado de la Orden de la Merced sigue vivo en la memoria colectiva de la ciudad y en las huellas de su arquitectura.

José Antonio Ramos Rubio es doctor en Historia del Arte. Cronista oficial de Trujillo