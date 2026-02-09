Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Movilización

Los centros educativos de Cáceres avisan a las familias de problemas de circulación el miércoles por la tractorada

Tras las previsiones de la Subdelegación del Gobierno, avisan de demoras en las rutas escolares y en los accesos a los colegios e institutos, especialmente a la salida, y piden planificar los desplazamientos con antelación

Imagen de archivo de una tractorada

Imagen de archivo de una tractorada / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La tractorada organizada por Asaja Extremadura que prevé reunir a decenas de agricultores Cáceres este miércoles, 11 de febrero, podría causar dificultades en la circulación durante toda la mañana. Ante esta situación y según las previsiones comunicadas por la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, los equipos directivos de los centros educativos de la ciudad están informando a las familias de los problemas que pueden surgir en la movilidad, con accesos cortados y marcha lenta por el centro urbano.

Para ello, algunos centros están pidiendo a las familias que planifiquen sus desplazamientos con antelación, ya que es muy probable que se produzcan demoras tanto en las rutas escolares como en los accesos particulares a colegios e institutos.

En algunos casos, también están organizado a su profesorado para que el alumnado esté atendido tras la jornada lectiva en caso de retrasos de sus familiares y no sean usuarios de los servicios de conciliación.

Según se ha informado por parte de los convocantes, las movilizaciones se desarrollarán entre las 10.00 y las 14.00 horas y contarán con la presencia de tractores y camiones, algunos de ellos con colmenas, ya que se contará con la presencia de apicultores.

Noticias relacionadas y más

Los puntos calientes

Los puntos en los que se prevé la realización de estas concentraciones son la rotonda de los Cuatro Lugares (N-521 cruce EX-390); la rotonda de la carretera antigua del Casar de Cáceres (N-521 cruce CC-38), y la rotonda del club de tenis Cabezarrubia (N-521 cruce N-630). También habrá concentraciones de tractores y vehículos agrícolas en la rotonda de acceso a Macondo, Castellanos y Junquillo (N-521 cruce N-521), y en la rotonda de acceso a Charca Musia y ronda sureste, carretera de las Torres (EX-206 cruce EX-C2).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  3. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  4. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  5. Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
  6. Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
  7. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
  8. Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas

Fiscalía y Abogacía acuerdan impulsar la conformidad en Extremadura para evitar juicios penales

¿Pisa más fuerte Vox en Aragón que en Extremadura?

¿Pisa más fuerte Vox en Aragón que en Extremadura?

La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia

La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia

Los centros educativos de Cáceres avisan a las familias de problemas de circulación el miércoles por la tractorada

Los centros educativos de Cáceres avisan a las familias de problemas de circulación el miércoles por la tractorada

Mil familias extremeñas piden la ayuda de hasta 100€ para gafas o lentillas en un mes

Mil familias extremeñas piden la ayuda de hasta 100€ para gafas o lentillas en un mes

Solo un embalse y un tramo de río de la cuenca del Tajo siguen en nivel rojo en Extremadura

Solo un embalse y un tramo de río de la cuenca del Tajo siguen en nivel rojo en Extremadura

El PSOE urge a Guardiola a pactar con Vox para acabar con el "limbo político" en Extremadura

El PSOE urge a Guardiola a pactar con Vox para acabar con el "limbo político" en Extremadura

Guardiola sobre el pacto con Vox: "Existe un acuerdo superior al 90% a falta de concretar puestos"

Guardiola sobre el pacto con Vox: "Existe un acuerdo superior al 90% a falta de concretar puestos"
Tracking Pixel Contents