Seguridad vial
Más controles a camiones y autobuses en Extremadura: la DGT activa una campaña especial
En la última inspección se detectaron infracciones en más de 180 vehículos pesados
La vigilancia se intensificará tanto en carreteras convencionales como en vías urbanas
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha esta semana una nueva campaña especial de vigilancia y control de camiones y autobuses en Extremadura, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en el transporte de mercancías y de viajeros. Los controles, iniciados este lunes, se prolongarán hasta el 25 de febrero y se intensifican tanto en carreteras convencionales como en vías urbanas.
Durante la campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil comprobarán la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos, prestando especial atención a los elementos de seguridad. Asimismo, se vigilará el cumplimiento de la normativa por parte de los conductores profesionales, verificando los permisos de conducción, los tiempos de conducción y descanso, así como la posible presencia de alcohol u otras drogas y el respeto a los límites de velocidad.
Datos de la última campaña en Extremadura
La última campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses se desarrolló entre los días 17 y 23 de febrero de 2025. Durante esos días se controlaron un total de 570 camiones en Extremadura, 448 en la provincia de Badajoz y 122 en la de Cáceres.
Del total de camiones inspeccionados, 185 presentaron algún tipo de infracción, 128 en Badajoz y 57 en Cáceres, y se procedió a la inmovilización de 6 vehículos en la provincia de Badajoz.
En cuanto a los autobuses, se controlaron un total de 24 vehículos, 12 en cada provincia. De ellos, 4 autobuses fueron denunciados en Badajoz y se inmovilizó uno, mientras que en Cáceres no se detectaron infracciones ni fue necesaria la inmovilización de ningún vehículo.
La DGT invita a los ayuntamientos
Con el fin de ampliar el alcance de las actuaciones y reforzar los resultados, la DGT ha invitado a los ayuntamientos a sumarse a la iniciativa mediante medidas de vigilancia y control del transporte de mercancías en camiones y de viajeros en autobuses en el ámbito urbano.
La DGT ha recordado que los vehículos pesados desempeñan un papel clave en la seguridad vial y que su correcto mantenimiento, junto con una conducción responsable, resulta fundamental para reducir la siniestralidad. En este sentido, tanto la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 como el marco europeo han insistido en la necesidad de una vigilancia estricta de los comportamientos de riesgo, especialmente el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.
