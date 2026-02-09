Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Estado del tráfico

Incidencias en varias carreteras de Extremadura por obstáculos y niebla a primera hora de este lunes

La DGT alerta de obstáculos fijos en vías de Badajoz y Cáceres y de visibilidad reducida por niebla en la EX-A1

Imagen captada por cámaras de la DGT en el Km 400 de la A-5

Imagen captada por cámaras de la DGT en el Km 400 de la A-5 / DGT

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Dirección General de Tráfico informa de varias incidencias activas a primera hora de este lunes, 9 de febrero, en la red viaria de Extremadura, principalmente por la presencia de obstáculos fijos en la calzada y niebla con visibilidad reducida en algunos puntos de la región.

En la provincia de Badajoz, se registran obstáculos fijos en:

  • La A-5, en el kilómetro 343,7, a la altura de El Prado, en sentido decreciente.
  • La EX-105, en el kilómetro 139,4, en el término municipal de Olivenza, en sentido creciente.
  • La BA-026, en el kilómetro 12,2, en Los Fresnos, en sentido decreciente.
  • La EX-112, en el kilómetro 2,7, en Burguillos del Cerro, también en sentido decreciente.

En la provincia de Cáceres, la DGT señala incidencias similares por obstáculos fijos en:

  • La N-110, en el kilómetro 365,8, en Jerte, en sentido creciente.
  • La A-66, en el kilómetro 460,2, a la altura de Almendral, en sentido creciente.
  • La A-5, en el kilómetro 216,4, en el término municipal de Casas de Miravete, en sentido creciente.

Además, persiste una incidencia meteorológica por niebla en la EX-A1, en el tramo comprendido entre los kilómetros 46 y 48, a la altura de Palazuelo-Empalme (Cáceres), afectando a ambos sentidos de la circulación y provocando visibilidad reducida.

Esta situación puede ir cambiando a lo largo de la jornada.

Noticias relacionadas

La DGT recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad y mantenerse informados del estado del tráfico antes de iniciar los desplazamientos.

TEMAS

  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  3. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  4. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  5. Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
  6. Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
  7. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
  8. Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas

Incidencias en varias carreteras de Extremadura por obstáculos y niebla a primera hora de este lunes

Incidencias en varias carreteras de Extremadura por obstáculos y niebla a primera hora de este lunes

Tiempo inestable este lunes en Extremadura, que mantiene activado el Inuncaex

Tiempo inestable este lunes en Extremadura, que mantiene activado el Inuncaex

Detectan diferencias de precio de hasta un 20% en los ‘compro oro’ de Extremadura

Mil familias extremeñas piden la ayuda de hasta 100€ para gafas o lentillas en un mes

Mil familias extremeñas piden la ayuda de hasta 100€ para gafas o lentillas en un mes

Cerco a la seca: la batalla contra la muerte silenciosa de la encina

Cerco a la seca: la batalla contra la muerte silenciosa de la encina

En directo | Rescatan en helicóptero a un matrimonio que quedó aislado en una finca de Novelda

En directo | Rescatan en helicóptero a un matrimonio que quedó aislado en una finca de Novelda

Extremadura recupera este lunes las clases y hay dos rutas de transporte escolar afectadas

Extremadura recupera este lunes las clases y hay dos rutas de transporte escolar afectadas

Muere el ganadero Antonio Egea Colás, referente del campo extremeño

Muere el ganadero Antonio Egea Colás, referente del campo extremeño
Tracking Pixel Contents