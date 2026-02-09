Mil familias extremeñas piden la ayuda de hasta 100€ para gafas o lentillas en un mes

Aunque Extremadura es una de las comunidades con menos solicitudes del país, el Plan Veo muestra interés en su arranque, a mediados de diciembre. En su primer mes, el programa de ayudas de hasta 100 euros para la compra de gafas y lentillas para niños y adolescentes de hasta 16 años, impulsado por el Ministerio de Sanidad, ha recibido más de 54.000 solicitudes en todo el país, apenas un millar de ellas en Extremadura. De la totalidad, casi 33.000 peticiones tienen ya el expediente aprobado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), mientras que el resto se encuentra en fase de validación.

La comunidad extremeña, con un total de 971 solicitudes (realizadas entre el 16 de diciembre y el 14 de enero), es la sexta región con menos peticiones del país, por delante de La Rioja (452 solicitudes), Cantabria (527), Asturias (529), Baleares (768) y Navarra (941), pero ocupa la quinta posición en cuanto a la población diana residente en cada comunidad. En este caso, Extremadura tiene una tasa de acceso por 10.000 habitantes de 61,6, por encima de Canarias (40,5), Baleares (39,7), Asturias (43,9) y País Vasco (47,9).

Por contra, las comunidades con mayor número de solicitudes aprobadas son Andalucía (10.631), Comunidad de Madrid (8.178) y Cataluña (7.989), pero teniendo en cuenta la población diana del Plan Veo residente en cada comunidad, las regiones con una mayor tasa de acceso al plan son Galicia (129), Castilla y León (102,5) y Castilla-La Mancha (102,5).

Edad de los beneficiarios

Según los datos facilitados por el ministerio, los principales beneficiarios de estas ayudas pertenecen al grupo de edad entre 12 y 16 años (56,9%), seguidos por el grupo de 6 a 11 años (38,6%) y, en menor proporción, por menores de 5 años (4,5%). La edad con mayor volumen de solicitudes corresponde a los 15 años, con 4.311 expedientes (13,4%).

Por otra parte, el producto más demandado han sido hasta el momento las gafas, que representan el 85,2% de las ayudas concedidas. Y los principales problemas de refracción detectados son, por este orden, el astigmatismo (42,9%), la miopía (31,1%) y la hipermetropía (24,6%).

El programa cuenta actualmente con la adhesión de 6.863 establecimientos de óptica, lo que representa el 68,6% del total nacional, según datos del CGCOO. Además, 12.743 profesionales ópticos-optometristas participan en esta iniciativa, según destaca el ministerio.

Acceso a la ayuda y controversia

En cuanto al acceso a la ayuda, la mayoría de los solicitantes, el 74,4%, ha sido derivado por un profesional de óptica-optometría, el 15,3% por un oftalmólogo del sistema sanitario público y el 10,3% por uno de la sanidad privada. Y esta es, precisamente, la principal controversia con la que se ha encontrado esta nueva ayuda, ya que las principales sociedades de oftalmología se están quejando de que la prescripción de las gafas para recibir las ayudas pueda ser realizada por ópticas, reclamando que solo ellos puedan prescribir dado que la «detección y corrección de defectos refractivos no constituye un acto técnico aislado, sino un acto médico integrado dentro de un proceso de diagnóstico».

Así, desde la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) defienden que un óptico puede graduar la vista, pero no puede hacer diagnósticos y prescribir ayudas y, para abordar estas quejas, han sido citados en el Ministerio de Sanidad para este mes de febrero.

Vigencia del Plan Veo

No obstante, el Plan Veo tiene vigencia de momento hasta el 31 de diciembre de 2026. Según Sanidad, se trata de una medida de carácter excepcional, que se puso en marcha para responder a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia. Recuerda que entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España está afectada por los trastornos oculares más habituales, como miopía, hipermetropía y astigmatismo.