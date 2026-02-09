Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lo que dicen las urnas

¿Pisa más fuerte Vox en Aragón que en Extremadura?

Tras las elecciones, Guardiola suma 3 escaños y reduce la dependencia parlamentaria frete a Vox, mientras Azcón retrocede en Aragón y necesita más apoyos para sostener la mayoría

Pese a todo, tienen un mismo camino: un pacto con los de Abascal que permita la gobernabilidad en ambas comunidades

María Guardiola con Jorge Azcón, en una imagen de archivo.

María Guardiola con Jorge Azcón, en una imagen de archivo. / Cedida

Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

Desde que se conocen los resultados de las elecciones anticipadas en Aragón celebradas este domingo, 9 de enero, se viene diciendo que Extremadura y Aragón repiten escenario. Es cierto, pero no es cierto. Los resultados son distintos, aunque al final están encaminados a un mismo destino: un pacto ineludible entre PP y Vox. Sin acuerdo, ambas comunidades no podrán ser gobernables.

Extremadura

¿Pero cuáles son entonces las diferencias? En Extremadura, tras las elecciones del 21 de diciembre, el PP ha concentrado el 43,18% de los votos de la comunidad, frente al 16,9% de Vox. María Guardiola ha reforzado su posición: ha sumado un diputado y ha crecido 4,34 puntos. El resultado ha servido para desalojar al PSOE, que había ganado en 2023, aunque entonces empató a escaños con los populares.

La aritmética parlamentaria también ha cambiado a favor del PP: ha pasado de necesitar cinco 'síes' de Vox para sacar adelante sus propuestas a que le baste con cuatro abstenciones. Además, los populares se sitúan como primera fuerza con ventaja clara: suman más que toda la izquierda junta y también superan, en voto, al segundo y al tercero combinados.

Aragón

En Aragón, en cambio, las elecciones del 8 de febrero han dibujado un escenario menos cómodo para el PP. Los populares han obtenido el 34,27%, mientras Vox ha alcanzado el 17,89%. El líder de los populares, Jorge Azcón, ha retrocedido: pierde dos diputados y 1,2 puntos respecto al anterior resultado, en unas elecciones que llegan después de que el PP ya hubiera ganado las anteriores.

La dependencia de Vox, además, se ha intensificado: de necesitar seis 'síes' ha pasado a requerir ocho. Y, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura, el PP no supera a toda la izquierda en conjunto ni tampoco suma más que el segundo y el tercero a la vez.

La foto general deja a Guardiola con nueve puntos y tres diputados más que Azcón, en dos parlamentos autonómicos de tamaño similar (67 escaños en Aragón y 65 en Extremadura).

Sin embargo, tanto Aragón como Extremadura comparten horizonte político: el PP sigue dependiendo, en mayor o menor medida, del papel de Vox para asegurar la gobernabilidad.

TEMAS

