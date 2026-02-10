Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protestas

Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos

La movilización, que reunirá a decenas de vehículos, podría provocar importantes dificultades de circulación durante toda la mañana

Imagen difundida en redes sociales

Imagen difundida en redes sociales / RRSS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El corte de los principales accesos a la ciudad de Cáceres marcará la jornada de este miércoles, 11 de febrero, como consecuencia de la tractorada convocada por Asaja Extremadura "en defensa del campo". La movilización, que reunirá a decenas de agricultores, podría provocar importantes dificultades de circulación durante toda la mañana, con retenciones y tráfico lento en distintos puntos del casco urbano.

Según las previsiones comunicadas por la Subdelegación del Gobierno, los equipos directivos de los centros educativos han comenzado a informar a las familias de las complicaciones que pueden producirse en la movilidad, tanto en las rutas escolares como en los accesos a colegios e institutos. Por este motivo, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en los horarios de entrada y salida.

Algunos centros han puesto en marcha medidas organizativas para garantizar la atención del alumnado una vez finalizada la jornada lectiva, ante la posibilidad de retrasos por parte de las familias que no utilizan los servicios de conciliación.

Apicultores

Las movilizaciones se desarrollarán entre las 10.00 y las 14.00 horas y contarán con la presencia de tractores y camiones, incluidos vehículos de apicultores que participarán con colmenas. Según un mapa distribuido en redes sociales, varias rotondas de acceso a Cáceres permanecerán cerradas al tráfico, mientras que otras mantendrán la circulación abierta.

Rotondas que estarán cortadas

  • Casar de Cáceres
  • Capellanías
  • Carrefour
  • El Junquillo
  • Renfe
  • Badajoz
  • Miajadas

Estos puntos corresponden a algunos de los principales accesos y vías de entrada y salida de Cáceres, por lo que se prevén retenciones y desvíos durante el desarrollo de la movilización.

Rotondas que permanecerán abiertas

Por el contrario, el mapa indica que no se prevén cortes en las siguientes rotondas:

  • Cuatro Lugares
  • Universidad Laboral
  • Aldea Moret

Estas zonas mantendrán la circulación abierta, aunque no se descartan posibles retenciones puntuales derivadas del tráfico general de la ciudad.

