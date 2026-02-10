Protestas
Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
La movilización, que reunirá a decenas de vehículos, podría provocar importantes dificultades de circulación durante toda la mañana
El corte de los principales accesos a la ciudad de Cáceres marcará la jornada de este miércoles, 11 de febrero, como consecuencia de la tractorada convocada por Asaja Extremadura "en defensa del campo". La movilización, que reunirá a decenas de agricultores, podría provocar importantes dificultades de circulación durante toda la mañana, con retenciones y tráfico lento en distintos puntos del casco urbano.
Según las previsiones comunicadas por la Subdelegación del Gobierno, los equipos directivos de los centros educativos han comenzado a informar a las familias de las complicaciones que pueden producirse en la movilidad, tanto en las rutas escolares como en los accesos a colegios e institutos. Por este motivo, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en los horarios de entrada y salida.
Algunos centros han puesto en marcha medidas organizativas para garantizar la atención del alumnado una vez finalizada la jornada lectiva, ante la posibilidad de retrasos por parte de las familias que no utilizan los servicios de conciliación.
Apicultores
Las movilizaciones se desarrollarán entre las 10.00 y las 14.00 horas y contarán con la presencia de tractores y camiones, incluidos vehículos de apicultores que participarán con colmenas. Según un mapa distribuido en redes sociales, varias rotondas de acceso a Cáceres permanecerán cerradas al tráfico, mientras que otras mantendrán la circulación abierta.
Rotondas que estarán cortadas
- Casar de Cáceres
- Capellanías
- Carrefour
- El Junquillo
- Renfe
- Badajoz
- Miajadas
Estos puntos corresponden a algunos de los principales accesos y vías de entrada y salida de Cáceres, por lo que se prevén retenciones y desvíos durante el desarrollo de la movilización.
Rotondas que permanecerán abiertas
Por el contrario, el mapa indica que no se prevén cortes en las siguientes rotondas:
- Cuatro Lugares
- Universidad Laboral
- Aldea Moret
Estas zonas mantendrán la circulación abierta, aunque no se descartan posibles retenciones puntuales derivadas del tráfico general de la ciudad.
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
- Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
- Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando