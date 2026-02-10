El alquiler en Extremadura pesa más que la hipoteca
Las familias extremeñas destinan mayor porcentaje de sus ingresos al alquiler, frente a lo que destinan a la hipoteca, situándose por debajo de la media española
David Martín
Los extremeños destinan entre el 24% (familias pacenses) y el 25% (familias cacereñas) de sus ingresos netos al pago del alquiler, mientras que la compra de vivienda mediante hipoteca requiere alrededor del 14% en toda la región. Estos porcentajes se sitúan por debajo de la media nacional, donde el alquiler absorbe el 38% de los ingresos y la hipoteca el 26%, según los datos del cuarto trimestre de 2025 publicados en Idealista.
En las capitales, el esfuerzo económico es ligeramente menor: en Cáceres, el alquiler consume el 21% de los ingresos y la hipoteca el 16%; en Badajoz, un 23% y un 15%, respectivamente. Extremadura, más asequible que la media nacional, pero el alquiler sigue pesando en los bolsillos, especialmente para jóvenes, familias numerosas y arrendatarios, que deben ajustar presupuestos para afrontar los pagos mensuales.
Nivel nacional
A nivel nacional, la situación es más exigente. Los expertos recomiendan no destinar más del 30% de los ingresos al pago de vivienda, umbral que se supera ampliamente en ciudades como Barcelona (46%), Palma (43%), Málaga (41%) o Madrid (40%). En cuanto a la compra, las capitales más afectadas son Palma (46%), Málaga y San Sebastián (37%), Madrid (33%) y Barcelona (30%), mientras que Jaén, Lleida y Melilla registran apenas un 13%.
Estos datos reflejan la relativa asequibilidad de la vivienda en Extremadura, pero también evidencian que, pese a los porcentajes más bajos que la media nacional, el alquiler sigue siendo un factor clave en la economía familiar y condiciona la estabilidad financiera de muchos hogares.
