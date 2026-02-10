Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El alquiler en Extremadura pesa más que la hipoteca

Las familias extremeñas destinan mayor porcentaje de sus ingresos al alquiler, frente a lo que destinan a la hipoteca, situándose por debajo de la media española

Archivo - Viviendas en alquiler.

Archivo - Viviendas en alquiler. / EUROPA PRESS - Archivo

David Martín

Badajoz

Los extremeños destinan entre el 24% (familias pacenses) y el 25% (familias cacereñas) de sus ingresos netos al pago del alquiler, mientras que la compra de vivienda mediante hipoteca requiere alrededor del 14% en toda la región. Estos porcentajes se sitúan por debajo de la media nacional, donde el alquiler absorbe el 38% de los ingresos y la hipoteca el 26%, según los datos del cuarto trimestre de 2025 publicados en Idealista.

En las capitales, el esfuerzo económico es ligeramente menor: en Cáceres, el alquiler consume el 21% de los ingresos y la hipoteca el 16%; en Badajoz, un 23% y un 15%, respectivamente. Extremadura, más asequible que la media nacional, pero el alquiler sigue pesando en los bolsillos, especialmente para jóvenes, familias numerosas y arrendatarios, que deben ajustar presupuestos para afrontar los pagos mensuales.

Nivel nacional

A nivel nacional, la situación es más exigente. Los expertos recomiendan no destinar más del 30% de los ingresos al pago de vivienda, umbral que se supera ampliamente en ciudades como Barcelona (46%), Palma (43%), Málaga (41%) o Madrid (40%). En cuanto a la compra, las capitales más afectadas son Palma (46%), Málaga y San Sebastián (37%), Madrid (33%) y Barcelona (30%), mientras que Jaén, Lleida y Melilla registran apenas un 13%.

Noticias relacionadas

Estos datos reflejan la relativa asequibilidad de la vivienda en Extremadura, pero también evidencian que, pese a los porcentajes más bajos que la media nacional, el alquiler sigue siendo un factor clave en la economía familiar y condiciona la estabilidad financiera de muchos hogares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  3. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  4. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  5. La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
  6. Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
  7. Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
  8. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando

El Gobierno declara a Extremadura zona afectada por cuatro temporales y abre la puerta a las ayudas

El Gobierno declara a Extremadura zona afectada por cuatro temporales y abre la puerta a las ayudas

El alquiler en Extremadura pesa más que la hipoteca

El alquiler en Extremadura pesa más que la hipoteca

Quince alcaldes del Campo Arañuelo piden en La Moncloa a Pedro Sánchez que reconsidere el cierre de Almaraz

Quince alcaldes del Campo Arañuelo piden en La Moncloa a Pedro Sánchez que reconsidere el cierre de Almaraz

Alcaldes del entorno de Almaraz trasladan a Pedro Sánchez su “desconcierto” por la “escasa receptividad” del Gobierno a las peticiones de prórroga

Alcaldes del entorno de Almaraz trasladan a Pedro Sánchez su “desconcierto” por la “escasa receptividad” del Gobierno a las peticiones de prórroga

Guardiola confirma que irá a la investidura pese a la falta de acuerdo: "El PP no va a travestirse de Vox"

Guardiola confirma que irá a la investidura pese a la falta de acuerdo: "El PP no va a travestirse de Vox"

La Justicia reconoce toda la antigüedad a una trabajadora temporal de la Junta de Extremadura

La Justicia reconoce toda la antigüedad a una trabajadora temporal de la Junta de Extremadura

Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes

Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes

El SES fija los servicios mínimos para una nueva huelga de médicos la próxima semana, que se repetirá hasta junio

El SES fija los servicios mínimos para una nueva huelga de médicos la próxima semana, que se repetirá hasta junio
Tracking Pixel Contents