Aquanex cambia su marca a Veolia para potenciar su impacto en Extremadura y afrontar los crecientes desafíos medioambientales

Veolia, líder mundial en transformación ecológica, ha abierto un nuevo capítulo en España al convertirse en una única organización e integrar sus actividades de agua, residuos y energía bajo la marca única Veolia, con el apoyo de un equipo de más de 18.000 personas. Este proceso de integración y despliegue de soluciones de descarbonización, descontaminación y regeneración de recursos se replicará de manera concreta en Extremadura, donde Veolia cuenta con una importante presencia y se compromete a impulsar la transformación ecológica en la región. Un hito que marca un paso decisivo en el plan estratégico del grupo, GreenUp 2024–2027, diseñado para acelerar el despliegue de soluciones que descarbonizan, descontaminan y regeneran los recursos.

Ante los crecientes desafíos relacionados con el cambio climático, como la escasez de agua, las olas de calor, los incendios forestales, la creciente desertificación o las recientes lluvias torrenciales, España y Extremadura hacen frente a exigencias ambientales y económicas cada vez mayores. Para seguir actuando y responder de manera eficaz a estos retos ecológicos, económicos y de salud, Veolia está reforzando su organización y su compromiso con soluciones eficaces de alto impacto.

En este contexto, Aquanex, la operadora de agua del grupo en Extremadura, cambia su marca a Veolia, consolidándose como socio estratégico en los más de 90 municipios donde opera en el territorio.

Asimismo, Veolia sigue comprometida con España para ayudarle a afrontar sus desafíos. Entre 2019 y 2024, el grupo invirtió un total de 800 millones de euros en inversiones en sus tres líneas de negocio (agua, residuos y energía). Veolia presta servicios de agua potable a 13 millones de personas en España, trata casi 825.000 toneladas de residuos anualmente y produce 2.713.000 MWh de energía local. Esta amplia presencia subraya el papel del grupo como socio estratégico en la gestión sostenible y eficiente de los recursos en España.

Con esta nueva organización, liderada por Daniel Tugues, Director País de Veolia en España, los clientes de Veolia en España se benefician de un enfoque integrado que combina innovación de vanguardia y sólidas raíces locales, y aprovecha la experiencia global del grupo y las fortalezas combinadas de sus equipos. En la región extremeña, Javier Sánchez Romero continuará al frente del proyecto como Director ejecutivo de Veolia en Extremadura.

Esta estructura simplificada y unificada acelerará la escalabilidad de soluciones, desde tecnologías disruptivas hasta aplicaciones industriales rentables y eficientes en energía en el territorio. La nueva organización también abrirá oportunidades para compartir y ampliar las experiencias extremeñas y españolas en proyectos y mercados globales.

La transición hacia la marca única en Extremadura refleja esta organización y añade la solidez y confianza de la marca Veolia, respaldada por décadas de liderazgo global en transformación ecológica, y refuerza su arraigo local, poniendo toda su experiencia internacional al servicio de las comunidades e industrias de la comunidad autónoma.

Noticias relacionadas

Javier Sánchez, director ejecutivo de Veolia en Extremadura. / JAVIER CINTAS

"La nueva organización de Veolia en España representa una oportunidad única para Extremadura", afirmó el director ejecutivo de Veolia en Extremadura, Javier Sánchez. "No se trata sólo de coordinar servicios, sino de potenciar nuestro impacto en la región. Al integrar nuestra experiencia en agua, energía y residuos, y reforzar la colaboración con nuestros grupos de interés locales, aportamos un mayor valor a nuestros clientes y comunidades extremeñas. La marca única Veolia nos da acceso completo a la red de conocimiento de un líder global, al tiempo que posiciona las soluciones que desarrollamos en Extremadura como modelo escalable y replicable. Esto representa confianza, colaboración y un propósito compartido: juntos, podemos construir seguridad ecológica, resiliencia y servicios sostenibles para el territorio y la ciudadanía de Extremadura".