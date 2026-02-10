Una calle de Burguillos y algunas casas aisladas en Badajoz siguen desalojadas por riesgo de inundación

Los vecinos de la calle Zafra de Burguillos del Cerro (Badajoz) y los residentes de alguna vivienda aislada en pedanías de Badajoz son, por el momento, los únicos que continúan desalojados en Extremadura ante el riesgo de inundaciones provocado por las sucesivas borrascas de las últimas semanas, según ha informado el 112 de Extremadura.

Los últimos en poder regresar a sus viviendas han sido los evacuados de las casas aisladas de Medellín, cuyo retorno ha sido autorizado este martes. También los vecinos desalojados en Mengabril han vuelto igualmente a sus casas.

Regresos escalonados tras el episodio de lluvias

La situación ha ido recuperando la normalidad de forma progresiva en distintos puntos de la región conforme han bajado los niveles de los ríos y ha evolucionado la meteorología. En este contexto, los más de 300 vecinos de Gévora y Valdebótoa que habían sido evacuados por la crecida del río Gévora ya han podido regresar a sus hogares, en un retorno marcado por la revisión de los daños en algunas viviendas.

En la provincia de Cáceres, las familias desalojadas de la urbanización La Isleta, en Coria, han comenzado a volver este lunes, una vez que ha decaído el desalojo preventivo decretado durante el fin de semana por el incremento del caudal del río Alagón.

Este episodio se enmarca en un periodo de temporales encadenados que ha dejado crecidas de ríos, evacuaciones preventivas y afecciones en distintas zonas, con la región pendiente en varios momentos de la evolución de los cauces y de la gestión de desembalses.