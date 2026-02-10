Denuncian ante la UE los proyectos mineros de Las Navas, La Parrilla y Aguablanca en Extremadura

La ONG Ecologistas en Acción ha denunciado este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Comisión Europea por declarar como “estratégicos” varios proyectos mineros en España, entre ellos Las Navas, La Parrilla y Aguablanca, en Extremadura, al considerar que dicha decisión vulnera la legislación ambiental comunitaria y el derecho a una buena administración.

Según la organización ecologista, Bruselas ha avalado estas explotaciones en el marco de la Ley Europea de Materias Primas Críticas sin realizar una evaluación ambiental rigurosa y basándose casi exclusivamente en la información facilitada por las empresas promotoras. “La Comisión ha convertido un procedimiento legalmente exigido en un trámite formal y superficial”, ha señalado el abogado de la ONG, Jaime Doreste.

La demanda solicita la anulación de la decisión comunitaria que concede el estatus de “proyectos estratégicos” a seis explotaciones mineras situadas en Galicia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. En el caso extremeño, el recurso afecta a Las Navas y Aguablanca, destinadas a la extracción de litio, níquel y cobre, y a La Parrilla, centrada en la obtención y tratamiento de wolframio.

Argumentos

Ecologistas en Acción sostiene que estos proyectos no cumplen los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza exigidos por el propio reglamento europeo. La ONG subraya que Aguablanca y La Parrilla, ambas explotaciones en activo, acumulan sanciones administrativas y antecedentes judiciales por daños medioambientales, mientras que Las Navas podría generar impactos críticos sobre los ecosistemas de su entorno.

Además, la organización critica que la Comisión Europea haya eludido su obligación de control alegando que las evaluaciones ambientales corresponden a los Estados miembros, incluso en casos donde los proyectos carecen de autorizaciones ambientales en vigor o han sido anuladas por los tribunales. “No es jurídicamente aceptable declarar estratégico un proyecto cuya sostenibilidad no ha sido evaluada de forma rigurosa o que arrastra un historial probado de incumplimientos”, señaló Doreste.

La denuncia de Ecologistas en Acción se suma a la presentada recientemente por ClientEarth y una plataforma ciudadana portuguesa contra un proyecto de litio en el norte de Portugal. A juicio de las organizaciones ecologistas, la actuación de la Comisión “sienta un precedente peligroso” para la protección ambiental y el Estado de derecho en la Unión Europea, especialmente en territorios sensibles como Extremadura.