Extremadura acumula ya 21 días de lluvia seguidos, pero llega un cambio el viernes

La sucesión de temporales que están viviendo varias zonas del país está dejando datos históricos, especialmente en cuanto a las precipitaciones, que no están dando tregua a Extremadura. De hecho, la comunidad lleva 21 días consecutivos de lluvias, según confirma la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a este diario. 21 días lloviendo y sin poder olvidarse del paraguas que no cesarán al menos hasta este viernes.

Desde el pasado 21 de enero no ha habido ni una sola jornada sin precipitaciones en «muchos puntos de la región, especialmente en el norte y en el sur de Extremadura», destaca el delegado territorial de la Aemet, Marcelino Núñez. Y eso está suponiendo registros que superan todas las medias.

Solo en el mes de enero llovió en Extremadura un total de 18 días, el doble que la media habitual para este mes, que está fijada en nueve días de precipitaciones. Y con estos datos, enero de 2026 ha sido el más lluvioso de los últimos 25 años en el país, con precipitaciones que alcanzaron los 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular, un 85% por encima del promedio de 1991-2020, según el último balance de la Aemet.

Y febrero, que acumula ya diez días consecutivos de precipitaciones, también superará con creces previsiblemente su media habitual.

Pero a esos 21 días de lluvia consecutiva en la comunidad extremeña todavía habrá que sumar alguno más, ya que este miércoles las precipitaciones continúan y se ha activado incluso el aviso amarillo por lluvias de hasta 60 litros por metros cuadrado (mm) en el norte de la región y la zona de Villuercas y Montánchez, mientras los termómetros marcarán entre 15 y 18 grados centígrados en Badajoz, entre 14 y 18 en Mérida, entre 13 y 16 en Cáceres, y entre 12 y 16 en Plasencia.

Para el jueves, por el momento, los avisos desaparecen y, además, el viernes se avecina un cambio: «Parece que terminaremos con la lluvia el viernes por la tarde o el sábado, el anticiclón se va haciendo su huevo, pero no sabemos todavía cuánto durará», apunta Núñez.