Extremadura regula la carrera docente de la UEx y mejorará las condiciones de 1.039 profesores

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, reunido este martes en sesión ordinaria, ha dado luz verde a la tramitación del proyecto de decreto que regulará la carrera docente del profesorado contratado en régimen laboral por la Universidad de Extremadura (UEx) para adaptarlo a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU). Esto permitirá mejorar las condiciones laborales de 1.039 profesores, que pasarán a equipararse al resto del profesorado universitario del país.

Según ha destacado el Ejecutivo autonómico, la norma permitirá, por primera vez, que estos docentes perciban los complementos ligados a la docencia y la investigación, conocidos como quinquenios y sexenios. "Con ello, Extremadura dejará de ser la única comunidad autónoma que no reconocía estos complementos al profesorado contratado", ha destacado.

Demanda histórica

Una vez aprobado de forma definitiva, el decreto dará respuesta a una reivindicación histórica de la comunidad universitaria. Desde el Gobierno extremeño se subraya que esta medida "refuerza el compromiso de la Junta con la universidad pública, la calidad del sistema educativo superior y la retención del talento docente e investigador en la región".

En este sentido, cabe recordar que las organizaciones CCOO, UGT y CSIF habían convocado el pasado 28 de enero una concentración en el campus de Badajoz que finalmente tuvo que suspenderse por el temporal. Los sindicatos querían reclaman a la UEx y a la Junta la aprobación "inmediata" de este decreto como desarrollo de la LOSU "tras casi tres años de retraso injustificado", así como la implantación de una carrera académica y profesional "real" que retenga talento y evite la fuga de personal investigación y docente.

La norma

El texto define las distintas categorías de profesorado laboral existentes, tales como profesorado permanente laboral, profesorado ayudante doctor, profesorado asociado, profesorado sustituto, profesorado visitante, profesorado distinguido y profesorado emérito, y establece los criterios y procedimientos de acreditación, selección y contratación, fija su régimen retributivo y determina el régimen transitorio para el personal contratado con anterioridad a la citada Ley 2/2023.

A través de este proyecto de decreto, según recoge la reseña del Consejo de Gobierno, se pretende dotar a la universidad extremeña de "un marco normativo claro y homogéneo que garantice una adecuada ordenación de la carrera docente laboral adaptada a las necesidades organizativas y al cumplimiento del servicio público de enseñanza superior conforme a la nueva legislación".