El Gobierno declara a Extremadura zona afectada por cuatro temporales y abre la puerta a las ayudas

El Gobierno, a través del Consejo de Ministros de este martes, ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para distintos temporales ocurridos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. En el caso de Extremadura, el acuerdo ha incluido cuatro episodios concretos, con el objetivo de habilitar el acceso a ayudas y medidas de apoyo para los daños causados por el viento, la lluvia y las inundaciones.

La relación incorporada al acuerdo ha identificado estos cuatro episodios y ámbitos:

Borrasca Claudia (provincia de Cáceres, 13 de noviembre de 2025): episodio vinculado a la borrasca Claudia circunscrito a la provincia de Cáceres.

Temporal de Kristin (Extremadura, 28 de enero de 2026): episodio en Extremadura correspondiente al temporal de finales de enero, relacionado con Kristin, que ha dejado en la región vientos de hasta 150 kilómetros por hora.

Borrasca Leonardo (Extremadura, 4 de febrero de 2026): un primer episodio de febrero asociado a la borrasca Leonardo en el conjunto de Extremadura.

Borrasca Leonardo (Extremadura, 6 de febrero de 2026): un segundo episodio, también ligado a Leonardo, dos días después, igualmente con ámbito regional.

Qué efectos ha dejado la sucesión de temporales en Extremadura

La cadena de borrascas y episodios de lluvias y viento de las últimas semanas ha provocado en Extremadura un escenario de incidencias por rachas muy fuertes, caída de ramas y árboles, daños en elementos urbanos y viviendas. En paralelo, las precipitaciones han contribuido a crecidas de ríos, anegamientos en zonas bajas y problemas de drenaje en varios municipios, además de episodios de vigilancia y desembalsos pantanos por la entrada de caudales. La peor parte se la gan llevado las numerosas familias evacuadas de varias pedanías de Badajoz además de Medellín, Mengabril, Coria y Burguillos del Cerro.

Qué permite la declaración

La declaración ha abierto la vía para que los afectados puedan acogerse al marco de ayudas por daños personales y materiales y para que las administraciones puedan articular medidas de apoyo y recuperación en los territorios incluidos, dentro de los supuestos previstos para este tipo de emergencias.