Tren de borrascas: los efectos en la región

El Gobierno declara a Extremadura zona afectada por cuatro temporales y abre la puerta a las ayudas

El acuerdo del Consejo de Ministros inicia la vía para solicitar ayudas por daños tras las borrascas Claudia, Kristin (con rachas de hasta 150 kilómetros por hora) y dos episodios ligados a lareciente borrasca Leonardo (inundaciones)

Personal de emergencias en la urbanización La Isleta, de Coria, que ha estado desalojada por la crecida del Alagón.

Personal de emergencias en la urbanización La Isleta, de Coria, que ha estado desalojada por la crecida del Alagón. / Cedida

L. L.

Cáceres

El Gobierno, a través del Consejo de Ministros de este martes, ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para distintos temporales ocurridos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. En el caso de Extremadura, el acuerdo ha incluido cuatro episodios concretos, con el objetivo de habilitar el acceso a ayudas y medidas de apoyo para los daños causados por el viento, la lluvia y las inundaciones.

La relación incorporada al acuerdo ha identificado estos cuatro episodios y ámbitos:

Borrasca Claudia (provincia de Cáceres, 13 de noviembre de 2025): episodio vinculado a la borrasca Claudia circunscrito a la provincia de Cáceres.

Temporal de Kristin (Extremadura, 28 de enero de 2026): episodio en Extremadura correspondiente al temporal de finales de enero, relacionado con Kristin, que ha dejado en la región vientos de hasta 150 kilómetros por hora.

Borrasca Leonardo (Extremadura, 4 de febrero de 2026): un primer episodio de febrero asociado a la borrasca Leonardo en el conjunto de Extremadura.

Borrasca Leonardo (Extremadura, 6 de febrero de 2026): un segundo episodio, también ligado a Leonardo, dos días después, igualmente con ámbito regional.

Qué efectos ha dejado la sucesión de temporales en Extremadura

La cadena de borrascas y episodios de lluvias y viento de las últimas semanas ha provocado en Extremadura un escenario de incidencias por rachas muy fuertes, caída de ramas y árboles, daños en elementos urbanos y viviendas. En paralelo, las precipitaciones han contribuido a crecidas de ríos, anegamientos en zonas bajas y problemas de drenaje en varios municipios, además de episodios de vigilancia y desembalsos pantanos por la entrada de caudales. La peor parte se la gan llevado las numerosas familias evacuadas de varias pedanías de Badajoz además de Medellín, Mengabril, Coria y Burguillos del Cerro.

Qué permite la declaración

La declaración ha abierto la vía para que los afectados puedan acogerse al marco de ayudas por daños personales y materiales y para que las administraciones puedan articular medidas de apoyo y recuperación en los territorios incluidos, dentro de los supuestos previstos para este tipo de emergencias.

