Jornadas en cinco municipios extremeños para facilitar el relevo generacional en los negocios

Extremadura acogerá durante el mes de febrero varias jornadas informativas centradas en el relevo generacional empresarial, dirigidas a facilitar la continuidad de negocios viables, evitar cierres por jubilación y reforzar el tejido productivo, especialmente en las zonas rurales.

Las sesiones se desarrollan dentro del programa Releva, impulsado desde la Dirección General de Empresa y enmarcado en el plan estratégico Extremadura Sigue, que persigue mantener la actividad económica, el empleo y los servicios de proximidad en un contexto marcado por el envejecimiento del empresariado.

El relevo empresarial se considera un elemento fundamental para garantizar la continuidad de la actividad económica y el mantenimiento del empleo, ya que el cierre de un negocio tiene un impacto directo en la cohesión social y el equilibrio territorial de muchos municipios.

Con este enfoque, las jornadas tienen como finalidad facilitar los procesos de transmisión empresarial y contribuir al fortalecimiento del tejido productivo extremeño mediante información práctica, asesoramiento especializado y espacios de encuentro.

Programa Releva Autónomos

El programa Releva Autónomos se dirige a autónomos, micropymes y personas emprendedoras interesadas tanto en ceder como en asumir actividades económicas ya consolidadas. Las jornadas combinan presentaciones técnicas, orientación individualizada y espacios de networking para favorecer el contacto entre cedentes y posibles continuadores.

La primera cita está prevista el 11 de febrero en Zafra, en el Centro Empresarial Manuel Pérez y Pérez, con sesiones centradas en la identificación de negocios próximos al cierre por jubilación. El 19 de febrero, la iniciativa llegará a Almendralejo, en la Cámara de Comercio, con un enfoque práctico sobre los procesos de traspaso y el análisis de casos de éxito. El calendario se completará el 25 de febrero en Navalmoral de la Mata, en la sede de la Cámara de Comercio.

Empresa familiar y sucesión

El programa Releva Empresa Familiar, desarrollado en colaboración con la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, se centra en asegurar la sucesión de empresas y comercios para evitar su cierre por falta de relevo generacional.

Las empresas familiares representan más del 90 % del tejido empresarial extremeño y concentran la mayor parte del empleo y del valor añadido regional, lo que convierte su continuidad en un factor determinante para la estabilidad económica y la lucha contra la despoblación. Las próximas jornadas de este programa se celebrarán el 12 de febrero en Don Benito y el 27 de febrero en Los Santos de Maimona.

Con estas jornadas se refuerzan los objetivos del plan Extremadura Sigue, que contempla medidas de apoyo al emprendimiento, la transmisión empresarial y la consolidación de negocios como herramientas clave para fijar población, mantener el empleo y dinamizar la economía regional.