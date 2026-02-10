El PSOE descarta la abstención y acusa a Guardiola de "mentir" sobre los contactos

El PSOE de Extremadura ha negado de forma tajante que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, haya llamado a los socialistas para pedir que faciliten su investidura con la abstención. "No hace nada y miente", ha asegurado la portavoz socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, después de que este martes Guardiola se haya postulado para formar gobierno sin tener aún los apoyos necesarios.

"El PSOE es la alternativa al PP y nunca va a ser la muleta del PP y mucho menos del PP y Vox", ha asegurado Álvarez tras la reunión de la Junta de Portavoces. La dirigente socialista ha reclamado a PP y Vox que abandonen el "espectáculo bochornoso" en el que se han convertido las negociaciones para la investidura y que si tienen que alcanzar un acuerdo, lo hagan para que la legislatura pueda comenzar ya.

Javier Cintas

Dos llamadas

Sin avances en las negociaciones con Vox, tras postularse para la investidura Guardiola ha hecho este martes un nuevo llamamiento a la responsabilidad poniendo el foco en el PSOE, que a su juicio "no ha entendido el resultado de las urnas".

"Yo, si el PSOE de Extremadura son muchos PSOE y están divididos y entienden que no han sido llamados, no es mi culpa ni mi responsabilidad. Yo he hecho las llamadas a las personas que las tenía que hacer y he pedido la responsabilidad que creo que tienen que tener, y la la altura política en un momento como este, donde la región necesita que todos rememos a favor", ha señalado la presidenta.

La presidenta del PP, María Guardiola, y el portavoz parlamentario, José Ángel Sánchez Juliá, reunidos con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro. / Javier Cintas

Contactos protocolarios

Según Piedad Álvarez, las dos llamadas a las que se ha referido Guardiola, al exsecretario general Miguel Ángel Gallardo tras el 21D y posteriormente a José Luis Quintana como presidente de la gestora, fueron contactos "cordiales y protocolarios" dentro de la normalidad democrática.

Y en la misma línea se ha expresado el propio Quintana en su perfil de X: "Es falso que Guardiola nos haya llamado para pedirnos la abstención. Si quiere hacerlo, puede llamarnos para reunirnos cuando pueda o quiera. Será el momento de recordarle, cara a cara, que el PSOE es la alternativa y no muleta del PP", ha escrito tras recordar que es ella quien debe resolver el bloqueo.

"La única verdad es que no negocio con este PSOE ni con el sanchismo. Sí te llamé y te pedí, por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse, a la vista de los peores resultados de la historia de Extremadura", ha replicado Guardiola en un nuevo cruce de reproches en redes sociales.

Una mentira

En opinión de Piedad Álvarez, la presidenta de la Junta "intenta tapar su fracaso con una mentira". A preguntas de los medios, ha insistido en que "no hay ninguna posibilidad" de que el PSOE se replantee su voto negativo hasta la celebración de la investidura de Guardiola, cuya fecha límite se ha fijado en el 3 de marzo. "No, no y no. Guardiola eligió a Vox desde el 21 de diciembre y, si esta formación no le quiere acompañar, no es problema del PSOE", ha dicho.

A juicio de los socialistas, Guardiola repite "machaconamente" que ha ganado las elecciones, pero se ha preguntado para qué si Extremadura sigue sin gobierno. Así, la portavoz ha vuelto a criticar el calendario de máximos que está siguiendo el PP, que han llevado a convocar una investidura "con tranquilidad y sin prisas" pese a que la región lleva paralizada desde el mes de octubre. "Va de fracaso en fracaso", ha lamentado.