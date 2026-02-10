Quince alcaldes del Campo Arañuelo piden en La Moncloa a Pedro Sánchez que reconsidere el cierre de Almaraz

Una comitiva de quince alcaldes y alcaldesas de la comarca cacereña del Campo Arañuelo, pertenecientes a PSOE, PP y el partido regionalista Levanta, se ha desplazado este martes a Madrid para entregar en el Palacio de la Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno en la que solicitan formalmente la reconsideración del calendario de cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

En el escrito, los representantes municipales expresan su preocupación por las recientes declaraciones del presidente del Ejecutivo, en las que reiteraba la voluntad del Gobierno de mantener el calendario de desmantelamiento de las centrales nucleares, pese a que, según defienden, Almaraz cumple los requisitos establecidos para valorar una prórroga de su actividad: garantías de seguridad, contribución a la seguridad energética nacional y disposición de los titulares a realizar las inversiones necesarias sin coste para la ciudadanía ni para la Administración.

El presidente de la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, Fernando Sánchez, también alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, ha señalado que la iniciativa responde a una preocupación compartida por todo el territorio. «Los alcaldes del Campo Arañuelo reclamamos con esta carta al presidente Sánchez la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y le advertimos del impacto difícilmente reversible que tendría su cierre en una comarca muy castigada por la despoblación», ha afirmado. Sánchez ha subrayado que la decisión de cierre «no responde ni a criterios técnicos ni económicos, sino a un posicionamiento político fijado hace tiempo».

Falta de interlocución

En la carta, los regidores solicitan además la apertura de un canal real de diálogo institucional y recuerdan que han pedido reuniones en varias ocasiones con distintos miembros del Gobierno —la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el ministro de Economía y la ministra de Trabajo y Economía Social— sin haber recibido respuesta. Esta situación, según trasladan, ha generado una creciente sensación de falta de interlocución institucional con el territorio.

Un motor económico clave

La iniciativa parte de representantes municipales de toda la comarca que, pese a sus diferencias ideológicas, mantienen un posicionamiento común en defensa del tejido social, económico y demográfico del Campo Arañuelo, una zona estratégica del norte de Extremadura estrechamente vinculada a la actividad industrial y energética.

Los alcaldes recuerdan que más de 4.000 empleos directos e indirectos dependen de la Central Nuclear de Almaraz, que actúa como principal motor económico de la comarca y genera más del 5% del PIB regional. Su actividad, sostienen, resulta clave para fijar población, sostener servicios públicos y mantener la actividad empresarial en un territorio especialmente vulnerable a la despoblación.

Asimismo, destacan que la central está considerada una de las más seguras del mundo por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO) y citan como referencia su planta gemela de North Anna (Virginia, Estados Unidos), con características prácticamente idénticas y con operación prevista al menos hasta 2060, como ejemplo de que este tipo de instalaciones puede seguir aportando energía segura y estabilidad durante décadas con las inversiones y controles adecuados.

Alcaldes firmantes

Los quince alcaldes y alcaldesas firmantes de la carta son: Juan Antonio Díaz (PSOE), de Almaraz; Fernando Sánchez (Levanta), de Belvís de Monroy y Casas de Belvís; Desiderio Riaño (PP), de Casatejada; Pedro Javier Gutiérrez (PP), de El Gordo; Dionisio Cordero (PSOE), de Higuera de Albalat; Aniceto González Sánchez (Levanta), de Majadas de Tiétar; Roberto Muñoz Martín (PSOE), de Mesas de Ibor; Ahitana Gómez Ballesteros (PP), de Millanes; Enrique Hueso (PP), de Navalmoral de la Mata; Evaristo Blázquez (PSOE), de Romangordo; Iñaki Campo (PP), de Saucedilla; Nélida Martín (Levanta), de Serrejón; Roberto Baños (PP), de Talayuela; Eugenio Trebejo (PSOE), de Toril; y Faustino Herrero (PP), de Valdecañas.

Visita de eurodiputados

Esta acción se enmarca en una movilización territorial, impulsada desde la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, que desde hace un año lucha para defender la continuidad de la central. El próximo hito se producirá los próximos 16 y 17 de febrero, cuando una delegación de europarlamentarios, representantes de distintos países y partidos políticos, se desplazarán a Almaraz desde Bruselas en una misión que pretende evaluar las consecuencias del posible cierre de la central. La visita es parte del procedimiento abierto tras la admisión a trámite, por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de la solicitud presentada por la plataforma ciudadana, que alertó del impacto que tendría el cierre de la instalación en el empleo, la cohesión territorial y la seguridad de suministro.

Durante la misión, los eurodiputados mantendrán reuniones con autoridades locales, provinciales y regionales, representantes del Gobierno central, trabajadores de la central y expertos técnicos, además de visitar las propias instalaciones de Almaraz. Al término, elaborarán un informe técnico de conclusiones que se hará público en los próximos meses.