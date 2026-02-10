Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las once carreteras afectadas a primera hora del martes en Extremadura

La DGT alerta de obstáculos fijos y accidente en vías de Cáceres y Badajoz

Imagen captada por cámaras de la DGT en el kilómetro 219 de la A-5

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Dirección General de Tráfico informa de varias incidencias activas a primera hora de este martes, 10 de febrero, en la red viaria de Extremadura, principalmente por la presencia de obstáculos fijos en la calzada y accidentes, según los datos registrados hasta las 9.00 horas.

En la provincia de Cáceres:

  • Obstáculo fijo en la carretera N-630 en el km 468.319 en Plasenia
  • Obstáculo fijo en la carretera EX-208 en el km 5.259 en Palazuelo-Empalme sentido
  • Obstáculo fijo en la carretera CC-405 en el km 2.526 en Millanes sentido
  • Accidente en en la carretera EX-108 en el km 128.5 en Zarza La Mayor, por el que se permite el uso del arcén

En la provincia de Badajoz:

  • Obstáculo fijo en la carretera N-502 en el km 232.213 en Herrera del Duque
  • Obstáculo fijo en la carretera BA-016 en el km 9.321 en Azuaga
  • Obstáculo fijo en la carretera N-630 en el km 621.396 en Mérida
  • Obstáculo fijo en la carretera BA-016 en el km 9.201 en Azuaga
  • Obstáculo fijo en la carretera BA-20 en el km 0.157 en Cerro Gordo (Badajoz)
  • Obstáculo fijo en la carretera BA-032 en el km 0.918 en Burguillos del Cerro
  • Obstáculo fijo en la carretera BA-112 en el km 0.092 en Quintana de la Serena

