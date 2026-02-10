Estas son las once carreteras afectadas a primera hora del martes en Extremadura

La Dirección General de Tráfico informa de varias incidencias activas a primera hora de este martes, 10 de febrero, en la red viaria de Extremadura, principalmente por la presencia de obstáculos fijos en la calzada y accidentes, según los datos registrados hasta las 9.00 horas.

En la provincia de Cáceres:

Obstáculo fijo en la carretera N-630 en el km 468.319 en Plasenia

Obstáculo fijo en la carretera EX-208 en el km 5.259 en Palazuelo-Empalme sentido

Obstáculo fijo en la carretera CC-405 en el km 2.526 en Millanes sentido

Accidente en en la carretera EX-108 en el km 128.5 en Zarza La Mayor, por el que se permite el uso del arcén

En la provincia de Badajoz: