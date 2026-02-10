Unidas por Extremadura rechaza apoyar “ningún gobierno de recortes” y anuncia su ‘no’ a Guardiola

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha afirmado este martes que su formación votará en contra de la postulación de María Guardiola como candidata a presidir la Junta de Extremadura y ha recalcado que no respaldarán "ningún gobierno de recortes en Extremadura". Según ha señalado, su voto "será un no a sus políticas de recortes en derechos y recortes en servicios públicos", al tiempo que ha sostenido que "la señora Guardiola se basta ella sola para estas políticas".

De Miguel ha enmarcado su rechazo en un diagnóstico crítico de la situación de la comunidad y de la gestión del Ejecutivo del PP. En materia de vivienda, ha denunciado que "la vivienda en Extremadura, lejos de bajar, está subiendo como nunca", hasta el punto de que, según ha afirmado, "la vivienda pública está por encima de la vivienda en el mercado libre, algo inaudito" y que, a su juicio, "no garantiza ni muchísimo menos el derecho constitucional a una vivienda a los ciudadanos extremeños".

La portavoz también ha aludido al mercado laboral juvenil y a la educación, asegurando que "el desempleo juvenil sigue subiendo" y que "el fracaso escolar sigue por las nubes", con "el deterioro de la educación pública" mientras, en su opinión, "se pone alfombra roja a las universidades privadas, que son absolutos chiringuitos". En sanidad, ha indicado que "las listas de espera, por mucho que las maquillen, siguen siendo escandalosas" y ha criticado que, según sus palabras, "se están forrando Quirón, Clideba, Rivera Salud" y que hay "peonadas multimillonarias que no alivian esas listas de espera". En el ámbito de la dependencia y los cuidados, ha calificado la situación de "lamentable y precaria" tanto para las personas dependientes como para quienes trabajan en ese sector.

Críticas al papel de Vox

En su intervención, De Miguel ha cuestionado la orientación fiscal del PP y ha sostenido que, cuando "hay tanto donde invertir para mejorar", el planteamiento del Gobierno pasa por "quitarle los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas eléctricas", a las que ha acusado de "expoliar nuestros recursos" y de "llevarse los impuestos fuera". En este contexto, ha afirmado que Guardiola "no necesita a Vox para llevar a cabo políticas que nos empobrezcan" y que, a su juicio, "sigan convirtiendo a Extremadura en una tierra colonial de saqueo y de deterioro de lo público".

La portavoz se ha referido también a las negociaciones entre PP y Vox y ha sostenido que se está asistiendo a "unas negociaciones bochornosas, infantiles y que demuestran lo poco que les interesa Extremadura a algunos". Además, ha dicho que "Extremadura no está en la hoja de ruta de Vox" y ha argumentado que, si su objetivo fuera mejorar la vida de los extremeños, "hubiera habido gobierno a la semana de haber habido elecciones". En su opinión, los intereses de la formación estarían "muy lejos de Extremadura" y ha añadido que "sus intereses estaban en Aragón y ahora están en Castilla y León", por lo que ha afirmado que no sabe "si van a sentarse".

Pese a esas críticas, De Miguel ha considerado posible que finalmente haya un acuerdo que permita la investidura del PP, porque, de lo contrario, según ha planteado, Vox "demostrarían lo inútiles que son para la ciudadanía" y "lo poco que valen para poder dar estabilidad". En todo caso, ha afirmado que Vox "no ha venido a mejorar la vida de nadie" y que, a su juicio, "lo único que plantean es destruir, confrontar, crear crispación y odio". También ha reprochado lo que ha descrito como una contradicción entre el discurso de campaña de Guardiola y la negociación posterior: ha dicho que es "curioso" que la candidata del PP "ondeara la bandera del feminismo" y ahora "se siente a negociar con aquellos que niegan la violencia machista", afirmando además que "directamente demuestran su machismo en estas negociaciones".

Reproche por la falta de contactos

De Miguel ha respondido asimismo al presidente de la Asamblea, Gabriel Naharro, después de que este haya pedido "diálogo y consenso" a los grupos parlamentarios. La portavoz ha denunciado que, pese a que Guardiola ha dicho que iba a llamar a todos los grupos con representación, a Unidas por Extremadura "ni siquiera nos ha llamado". Y ha remarcado: "Sabemos que el verbo dialogar no es un verbo que la señora Guardiola haya sabido nunca conjugar bien, pero sigue sin saber conjugarlo".

En ese sentido, ha reiterado que su "no" a la investidura será "rotundo" y lo ha ligado también a lo que ha descrito como el "fracaso" de la convocatoria electoral. Según ha afirmado, el adelanto se ha producido por "soberbia" y por un "mal cálculo electoral" en el que, en su opinión, los intereses no eran "tener un gobierno que pudiera mejorar la vida de la gente", sino "mandarle un mensaje a Vox" y "mandarle otro al señor Sánchez", mensajes que, ha añadido, "le han salido bastante mal".

La “rehén” de la negociación

La portavoz ha asegurado que "la gran fracasada de las elecciones del pasado diciembre fue la señora Guardiola", al sostener que ha sido "incapaz de conseguir esa mayoría absoluta" que, según De Miguel, la candidata popular decía necesitar para "gobernar en libertad". Por el contrario, ha afirmado que ahora es "más rehén que nunca" de Vox y ha añadido que se trata de "machistas redomados" que "quieren hacerla pasar por el aro" e, incluso, ha señalado que no duda de que "también quieran cortarle la cabeza".

Por último, De Miguel ha avanzado que Unidas por Extremadura ha solicitado en la Junta de Portavoces la celebración de un pleno de control al Gobierno. Ha explicado que, aunque no haya un Ejecutivo plenamente constituido, "sí hay un Gobierno en funciones que está actuando a pleno rendimiento", adoptando en Consejo de Gobierno "medidas, subvenciones, etc.". Por ello, ha defendido que debe haber "una fiscalización del Gobierno" que, a su juicio, "ahora mismo no se está haciendo" y ha denunciado que la Asamblea se encuentra "ciega y muda". En palabras de la portavoz, "no es nada justo que el Poder Legislativo se mantenga en silencio mientras el Ejecutivo, como digo, está trabajando a pleno rendimiento".