El camino a la investidura

Vox pide tiempo al PP en Extremadura y advierte: "Los ataques dificultan el acuerdo"

La formación mantiene la mano tendida pero condiciona cualquier pacto a "un giro radical" de las políticas de Guardiola y la exclusión del PSOE

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, en rueda de prensa

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, en rueda de prensa / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Rocío Entonado Arias

Mérida

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez-Ocaña, ha recalcado este martes que su partido sigue "con la mano tendida" para alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP, pero ha insistido en la necesidad de dar "un giro radical" a las políticas de María Guardiola y contar con garantías suficientes de que no van a ser "traicionados".

Así, la formación ha pedido al PP "cierto tiempo" para estudiar su última propuesta, pero también advierte que "los ataques no favorecen, sino que dificultan". "Descalificaciones e insultos no solo no acercan a PP y Vox, sino que cada día que pasa y que esos insultos y descalificaciones se acrecientan, pues se alejan ambas partes de un posible punto de encuentro", ha señalado Sánchez-Ocaña.

El diputado se ha pronunciado así después de que Guardiola haya dado un paso al frente y aún sin los apoyos garantizados, se haya postulado para la investidura: "El PP no va travestirse de Vox", ha dicho la presidenta de la Junta en funciones tras culpar nuevamente del bloqueo a las exigencias de la formación, que a su juicio no respetan la proporcionalidad que dictaron las urnas.

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en la reunión de este pasado viernes con los diputados de Vox Óscar Fernández Calle y Ángel Pelayo Gordillo

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en la reunión de este pasado viernes con los diputados de Vox Óscar Fernández Calle y Ángel Pelayo Gordillo / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Nueva reunión

Pero "esto no va de matemáticas, sino de políticas", ha respondido Sánchez-Ocaña. El portavoz adjunto ha asegurado que "por supuesto" Vox volverá a reunirse con el PP para abordar la formación de gobierno, pero siempre que se haga "una proposición seria" y para debatir "a ciencia cierta" el cambio que la formación proclama.

"El tema de las consejerías o sillones es indiferente siempre y cuando no se produzca ese cambio político que nosotros, repito, llevamos insistiendo en él durante varios meses", ha asegurado. Vox acudirá si se le llama, y ha insistido en que debe ser María Guardiola quien nuevamente se ponga en contacto con el presidente y portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández.

El correo 'spam'

Sobre el correo electrónico remitido por Guardiola a Vox en el que solicitaba una nueva reunión, Sánchez-Ocaña ha informado de que la petición venía acompañada de una documentación "exhaustiva" y que su partido se debe tomar un tiempo para analizarla. "No podemos responder a tal magnitud de dicho trabajo de forma inmediata, con lo cual os pedimos, le pedimos a todos, cierto tiempo para analizar con detenimiento esa documentación", ha señalado.

Feijóo apela a la “responsabilidad” de Vox: “No pueden convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez”

Feijóo apela a la “responsabilidad” de Vox: “No pueden convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez”

PI STUDIO / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Sánchez-Ocaña ha retierado que a día de hoy "no existe ningún acuerdo con el PP" en Extremadura y ha insistido en que "la pelota y la presión está en los despachos del PP y de María Guardiola, que es para quienes el tiempo corre en contra".

El diputado de Vox también ha criticado la "falta de transparencia" de Guardiola tras asegurar este martes que había hablado con el PSOEpara solicitar su abstención: "Lo hemos dicho muy claro y lo volvemos a reiterar, que es o el PSOE o nosotros. Y nosotros no solo estamos aquí 11, sino que representamos la voluntad de más de 90.000 extremeños que han puesto su confianza en ese cambio que Extremadura quiere y necesita", ha concluido Sánchez-Ocaña.

Gobierno de coalición

En clave nacional, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha descargado en el PP la responsabilidad de cerrar acuerdos postelectorales en Extremadura y Aragón, y ha justificado la necesidad de entrar en gobiernos de coalición para asegurarse de que los cambios se materialicen, sobre todo en políticas relacionadas con el campo, la agricultura, la inmigración, el "gasto político superfluo", el apoyo a la regularización de medio millón de migrantes o la memoria histórica.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán,

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

"La responsabilidad la tiene el PP: si quiere cambiar las políticas que hasta ahora ha llevado a cabo haciendo seguidismo del PSOE puede contar con Vox, pero si quieren seguir esa línea seguidista del PSOE pueden pactar con ellos", ha recalcado en declaraciones recogidas por Europa Press en la Cámara Baja.

Millán ha reconocido que en el caso de Extremadura, donde Vox pasó de cinco escaños a 11, está costando sellar el acuerdo. "Guardiola sabe perfectamente qué es lo que solicitamos y cuando ella esté dispuesta a sentarse sin insultarnos estaremos dispuestos a sacar adelante el gobierno que han demandado los extremeños", ha explicado.

