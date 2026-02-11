22 días de lluvia: nueva alerta amarilla en Extremadura por precipitaciones persistentes este miércoles

La concatenación de borrascas que viene afectando a la región mantiene a Extremadura bajo un episodio prolongado de inestabilidad que no da tregua. La comunidad acumula ya 21 días consecutivos de lluvia, en un inicio de año excepcionalmente húmedo en el que enero ha duplicado la media habitual de precipitaciones y febrero sigue la misma tendencia.

En este sentido, el norte de la provincia de Cáceres y la comarca de Villuercas y Montánchez permanecen este miércoles, 11 de febrero, en alerta amarilla por lluvias que podrán dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla en estas zonas cacereñas a las 06.00 horas de este miércoles, y el aviso se mantendrá vigente hasta las 22.00 horas.

Embalses

La situación de lluvias continuadas está teniendo un claro reflejo en los embalses. Los pantanos de Extremadura alcanzan ya el 87% de su capacidad, casi el doble de la media de la última década, pese a los desembalses que se están llevando a cabo en los últimos días.

Solo en una semana, las cuencas del Tajo y del Guadiana han ganado 2.122 hectómetros cúbicos, situándose al 79,3% y al 84,5% de su capacidad, respectivamente. Este martes permanecían abiertas 15 presas en la provincia de Cáceres y había cinco tramos de río en nivel rojo.

CHG

Recomendaciones

Por este motivo, el Centro 112 ha recomendado a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivos municipios, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento. Asimismo, se pide revisar y prestar especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y zonas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas áreas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por carretera con la máxima precaución, prestar atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar vías inundadas y evitar estacionar en cauces secos o en las orillas de los ríos.

Noticias relacionadas

En los hogares, la Junta de Extremadura recomienda mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de emergencia, se debe contactar telefónicamente con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.