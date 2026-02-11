Los ambulantes extremeños, al límite: siete semanas sin mercadillos y pérdidas "totales"

El tren de borrascas ha golpeado duramente a varios sectores en Extremadura, donde, desde el día 21 de enero, no ha parado de llover. Los ambulantes, que dependen del clima para poder montar los mercadillos en los distintos municipios, han sufrido de cerca las consecuencias y afrontan una semana más sin poder trabajar. "Estamos desesperados, hemos trabajado cuatro días en enero, los demás han sido de lluvia. Cuando hemos ido solo ha servido para tener un gasto extra de gasoil", relata con desesperación el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex), Julián Cruz.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones en diciembre superaron ampliamente los valores normales y desde principios de enero hasta la primera semana de febrero la precipitación acumulada supera el triple del valor habitual para ese periodo, según la serie histórica de referencia 1991-2020.

Temporada perdida

Cruz detalla que, entre las olas de calor y las lluvias que empezaron ya alrededor del 15 de noviembre, "cuando debería haber comenzado la temporada fuerte de invierno", han sido escasas las jornadas en las que la actividad se ha podido desarrollar con normalidad. "Estamos casi a mediados de febrero y estamos igual, no hemos producido nada este año", ha afirmado.

El presidente de Acaex ha lamentado que ni siquiera han podido recuperar en rebajas el dinero invertidoy que las ganancias que pensaban obtener para poder afrontar la temporada de primavera no se han dado. "No sé qué vamos a hacer esta primavera. Y lo digo en general, no solo en primera persona".

Van siete semanas en las que los ambulantes no han podido montar los mercadillos en Extremadura, y Cruz se refiere al caso de este martes en Badajoz: "Pusimos la fruta y de diez puestos montamos tres. Son productos perecederos y cuando la compras tienes que venderla... Estuvimos allí y tuvimos que irnos por el viento que hacía, que nos pone en riesgo".

Caída de participación

En lo que se refiere a la participación, ha explicado que en condiciones normales hay casi 200 licencias en la ciudad de Cáceres y unos 250 puestos en la de Badajoz, pero actualmente apenas acude un 25%. "Vienen los que viven en la ciudad o en los alrededores porque lo intentan al estar cerca, pero muchas veces se vuelven igual. Desde otras localidades no se desplazan por el viento y el agua", asegura.

A nivel regional, ha cifrado en unas 3.000 las personas que dependen de esta actividad, incluyendo autónomos y familiares. "Muchísima gente está abandonando, dándose de baja, yéndose a trabajar a la paquetería o al campo, cuando se puede".

Este profesional cuenta que desde la asociación pidieron a los ayuntamientos que se habilitasen dos o tres días extraordinarios durante la Navidad, previendo lo que podía ocurrir a primeros de año, pero "no lo hicieron y mira cómo estamos". Y aunque el mercadillo no se instale, este autónomo advierte de que deben seguir pagando las tasas municipales. "Antes, si no montabas, no pagabas al ayuntamiento. Ahora se están acumulando y vamos a llegar a un tope donde nos pueden embargar los furgones y las casas".

Petición a los ayuntamientos

Por ello, desde Acaex han pedido a los alcaldes que reduzcan "un 50% las tasas o que nos las quiten algún trimestre. No podemos estar pagando mil euros en Cáceres, 800 en Zafra, 500 en Plasencia, 300 en Mérida o 400 en Almendralejo sin poder trabajar". Y, tras las ayudas que han recibido otros sectores por situaciones extremas de fuego o lluvias, es tajante: "No queremos indemnizaciones, queremos empatía por parte de los ayuntamientos. Nos jugamos la vida en la carretera, gastamos en gasóleo y encima pagamos por un servicio que no podemos ofrecer".

Cruz califica de "totales" las pérdidas de este último mes y asegura que no recuerda un invierno similar. "Hemos tocado fondo. Desde la pandemia no se vivía algo así. Llevamos dos años con un clima adverso, con olas de calor, viento y lluvias intermitentes", concluye, a la espera de que un rayo de sol devuelva la vida cotidiana a los mercadillos de los municipios extremeños.