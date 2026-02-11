Apatrullando: las dos caras de la caza en Extremadura, del elitismo de Lolo de Juan al coto social de Carrascalejo

El espacio 'Apatrullando', conducido por Jalis de la Serna en La Sexta, se adentraba este martes en el mundo de la caza para mostrar dos realidades que conviven: la caza de lujo reservada a grandes fortunas y la caza social ligada a los pueblos.

En la primera parte del reportaje, el periodista acompañó por momentos al gestor cinegético extremeño Manuel de Juan, conocido como Lolo de Juan, en una cacería de alto standing en la finca La Nava, en el término de Ciudad Real. Una propiedad de 2.500 hectáreas perteneciente a Javier Medem, que es uno de los enclaves más exclusivos de la caza en España. Por allí pasan jeques, oligarcas y miembros de casas reales, atraídos por un modelo cinegético de lujo. La finca dispone, incluso, de un aeródromo propio para facilitar la llegada de clientes internacionales de alto nivel socioeconómico, tal y como se desgranó en el espacio.

Perdices

Los reporteros asistieron a una cacería de perdiz en ojeo contratada solo para nueve cazadores y en la que estaban empleadas hasta 110 personas.

Según se explicó, cada cazador dispone de dos asistentes -cargador y secretario- en una estructura jerárquica muy marcada, que el programa retrató con una puesta en escena acompañada de la banda sonora de la serie británica Downton Abbey, como reflejo de dos mundos, el de los 'señores' y el del servicio.

'Apatrullando' se fijó tanto en la relación entre el 'señor' y el trabajador, como en los beneficios económicos que estos eventos dejan en los pueblos cercanos a las fincas, de donde proceden en su mayoría los trabajadores.

Lolo de Juan (izqda.) con el periodista Jalis de la Serna / La Sexta

"Gente de campo"

El extremeño Lolo de Juan defendió una visión menos clasista de la caza, asegurando que "encuentras gente de tu entorno, me da igual ricas que medio pensionistas, son gente de campo". Al ser preguntado por su carácter elitista, afirmó que "la caza en España no está dedicada a los ricos, la caza está asequible a todo el mundo; todos los pueblos de España tienen su coto de caza".

De Juan, que dirige la explotación agropecuaria El Zumajo, una finca en La Siberia donde combina ganadería, caza y gestión forestal, se definió como extremeño "por los cuatro costados".

Carrascalejo

En cuanto a la segunda parte del programa, estuvo centrada en una montería social en el pequeño pueblo cacereño de Carrascalejo, con una fuerte tradición cinegética. La jornada se desarrolló en su coto social, donde el 95 % de los cazadores son vecinos.

Frente a la fastuosidad de La Nava, Carrascalejo apareció como un escenario de convivencia en un ambiente festivo y popular. Paquito el Chocolatero fue la sintonía de esta parte del reportaje, en contraste con el aire aristocrático de la primera mitad. Sí estuvo presente en las dos la religión, mostrándose el momento de la oración antes de la jornada de caza.

"Nosotros no buscamos rentabilidad, buscamos que el pueblo tenga este ambiente cada fin de semana", señalaba uno de los participantes en la montería.

Jalis de la Serna resumía el espíritu del programa en dos mundos muy distintos, uno marcado por el lujo y una jerarquía entre clientes y trabajadores, y otro popular. Dos formas de entender la caza que, pese a sus diferencias, comparten el apego a la tradición y a una actividad muy arraigada en el mundo rural.

Cifras en Extremadura

Como dato, cabe indicar que la caza reporta cada año a las arcas públicas extremeñas seis millones de euros que, según el IX Informe Anual sobre la Situación de la Caza en Extremadura presentado por FEDEXCAZA en noviembre pasado, consolidan al sector como uno de los pilares económicos del medio rural. Aunque en 2022 se alcanzó un pico superior a los siete millones por la renovación masiva del carné de cazador, el estudio confirmó una estabilización en torno a esa cifra anual. El documento, coordinado por la federación junto a la Universidad de Extremadura, subraya la relevancia económica, social y ambiental de la actividad cinegética en nuestra comunidad, donde más del 82% del territorio -3,5 millones de hectáreas- está acotado para la caza.